В западной и центральной частях страны местами пройдут дожди, к вечеру на западе Курземе ожидается более сильный дождь. Небо будет преимущественно облачным.

Будет дуть слабый до умеренного южный, юго-западный ветер, который в течение дня на побережье усилится порывами до 13 метров в секунду.