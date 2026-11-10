По предварительной информации, первая авария произошла после столкновения двух автомобилей, которые загорелись. Впоследствии в ДТП попали грузовик, автобус с пассажирами и другие автомобили. Позже столкновения начались и на противоположной полосе движения.

Исполняющий обязанности главного секретаря Министерства внутренних дел Болгарии Любомир Николов сообщил, что сначала видимость составляла 70–80 метров, но впоследствии резко ухудшилась примерно до 10 метров. По его словам, водители могли отвлечься на масштабную аварию на противоположной стороне автомагистрали, что привело к новым столкновениям.