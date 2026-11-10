Прокурор в судебных прениях отметил, что обвиняемая не отрицала публикацию видео и признала, что они были размещены с её профиля.

Урдзиньш пояснил, что, хотя Масенко ранее не судима и её личность не характеризуется негативными качествами, оценивая содержание указанных в обвинении видео, прокурор считает необходимым применить наказание в виде лишения свободы.

В свою очередь защитник обвиняемой в прениях заявил, что Масенко использовала платформу TikTok необдуманно и легкомысленно, желая выделиться в глазах общества, а не выражать поддержку российской агрессии или влиять на других людей.