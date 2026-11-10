Также обвиняемой назначен пробационный надзор сроком на два года. Именно такое наказание в судебных прениях просил применить прокурор Робертс Урдзиньш.
Полный текст приговора участники процесса смогут запросить в течение десяти дней с момента его оглашения. Приговор можно обжаловать в течение десяти рабочих дней.
Адвокат обвиняемой Оскарс Ондрупс заявил журналистам, что приговор будет обжалован, поскольку наказание, по его мнению, несоразмерно. Сама обвиняемая выразила сожаление по поводу назначенного наказания.
Прокурор в судебных прениях отметил, что обвиняемая не отрицала публикацию видео и признала, что они были размещены с её профиля.
Урдзиньш пояснил, что, хотя Масенко ранее не судима и её личность не характеризуется негативными качествами, оценивая содержание указанных в обвинении видео, прокурор считает необходимым применить наказание в виде лишения свободы.
В свою очередь защитник обвиняемой в прениях заявил, что Масенко использовала платформу TikTok необдуманно и легкомысленно, желая выделиться в глазах общества, а не выражать поддержку российской агрессии или влиять на других людей.
Ондрупс подчеркнул, что Масенко раскаивается в содеянном и просил её оправдать.
Прокурор не согласился с аргументом защиты о том, что обвиняемая не осознавала значение своих публикаций. Он указал, что в деле установлено более 20 публикаций, причём записей подобного характера было ещё больше, чем указано в обвинении.
В последнем слове Масенко выразила сожаление о своих действиях, подчеркнув, что не публиковала видео с целью прославлять военные преступления или влиять на других людей. Она признала, что так поступать не следовало, однако отрицала, что выражала своё мнение или пропагандировала какую-либо идеологию.
Масенко также подчеркнула, что является гражданкой Латвии, не ездит в Россию или Белоруссию и не хочет своими действиями создавать впечатление, будто поддерживает военные преступления. Она отметила, что уже четыре месяца провела под стражей и считает, что этим уже отбыла своё наказание.
Как пояснила обвиняемая, её арестовали сразу после допроса в Службе государственной безопасности (VDD).
Как сообщалось ранее, в период с апреля по июль 2024 года лицо публиковало в социальной сети TikTok несколько видео с комментариями на русском языке, доступными неограниченному кругу лиц, тем самым сознательно публично прославляя и оправдывая военные преступления, совершённые российскими вооружёнными силами против Украины, ранее информировала прокуратура.
За такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок до шести лет и пробационный надзор сроком до трёх лет.
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