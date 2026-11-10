Хансйорг Кунк и Рувен Шмидт изучили данные о 177 водных и наземных видах. Среди них — домовые воробьи, атлантические лососи и треска.
У птенцов воробьёв воздействие шума сопровождалось ослаблением защиты от хищников и ранними признаками ускоренного старения. Личинки трески медленнее росли и чаще погибали.
Шум также мог превращать укрытия в ловушки: внутри замкнутых пространств звук усиливался, вынуждая добычу выходить наружу и подвергаться опасности.
Реакции животных-родителей различались. Одни начинали больше заботиться о потомстве, другие — меньше. Авторы предлагают создавать тихие зоны, которые служили бы акустическими убежищами для дикой природы.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.