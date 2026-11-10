У птенцов воробьёв воздействие шума сопровождалось ослаблением защиты от хищников и ранними признаками ускоренного старения. Личинки трески медленнее росли и чаще погибали.

Шум также мог превращать укрытия в ловушки: внутри замкнутых пространств звук усиливался, вынуждая добычу выходить наружу и подвергаться опасности.