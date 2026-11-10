Когда новое сообщение привело волонтёров в парк Хайнс, уже темнело. В поисках оленя они пробирались через заросли и четыре раза переходили реку. Наконец животное удалось усыпить, чтобы снять ведёрко. Выяснилось, что это молодой самец. Он был умеренно обезвожен, поэтому ему ввели жидкость и прикрепили к уху бирку. После этого оленя разбудили и выпустили на волю.