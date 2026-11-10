Первые сообщения о животном поступили из района Ливонии. Волонтёры Detroit Animal Welfare Group просили жителей сообщать о замеченном олене и привлекали к поискам операторов дронов с тепловизорами. Оленя несколько раз видели, но он убегал, и спасателям долго не удавалось к нему приблизиться.
Когда новое сообщение привело волонтёров в парк Хайнс, уже темнело. В поисках оленя они пробирались через заросли и четыре раза переходили реку. Наконец животное удалось усыпить, чтобы снять ведёрко. Выяснилось, что это молодой самец. Он был умеренно обезвожен, поэтому ему ввели жидкость и прикрепили к уху бирку. После этого оленя разбудили и выпустили на волю.
Спасатели поблагодарили добровольцев, ветеринара и местные власти, разрешившие операцию. Организация также напомнила, что после Хэллоуина пластиковые украшения лучше убирать, а у ведёрок снимать ручки: любопытные животные могут просунуть в них голову и застрять.
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