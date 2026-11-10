В свою очередь, в День Лачплесиса остановка и стоянка будут запрещены с 6:00 до 15:00 на правой стороне бульвара Зигфрида Анны Мейеровица, на участке от улицы Смилшу до улицы Кришьяня Валдемара. С 7:00 до 11:00 на площади Гердера, с 12:00 до полуночи на правой стороне набережной 11 ноября, на участке от Даугавас гате до Вантового моста.

В случае необходимости транспортные средства, оставленные в запрещенных зонах, будут перемещены на другие разрешенные для стоянки места.

Во время мероприятий Дня Лачплесиса 11 ноября в случае необходимости движение транспортных средств также будет ограничено на площади Гердера с 8:30 до 10:15, на площади Свободы с 12:30 до 13:30, а также на площади Пилс и в ее окрестностях с 13:50 до 14:15.