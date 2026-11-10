«Сейчас важно, чтобы в правительстве не было ни „Единства“, ни „Прогрессивных“. Это наша цель», — подчеркнул Шлесерс. Обе партии он обвиняет в доведении страны до бедности и безответственном расходовании государственных средств на Rail Baltica. При этом лидер партии «Латвия на первом месте» обещает Кулбергсу все 17 депутатских голосов своей партии, даже если ни один её представитель не получит министерского кресла.

Любопытно, что принципиальное неприятие «Нового Единства» не распространяется на всех связанных с ним министров. Шлесерс заявил, что согласился бы поддержать правительство, в котором министром обороны останется Райвис Мелнис, выдвинутый «Новым Единством».