По словам Шлесерса, партия не возражает против участия в правительстве Национального объединения. Решение о его включении должен принять сам Кулбергс, которому президент поручил формирование нового Кабинета министров.
«Сейчас важно, чтобы в правительстве не было ни „Единства“, ни „Прогрессивных“. Это наша цель», — подчеркнул Шлесерс. Обе партии он обвиняет в доведении страны до бедности и безответственном расходовании государственных средств на Rail Baltica. При этом лидер партии «Латвия на первом месте» обещает Кулбергсу все 17 депутатских голосов своей партии, даже если ни один её представитель не получит министерского кресла.
Любопытно, что принципиальное неприятие «Нового Единства» не распространяется на всех связанных с ним министров. Шлесерс заявил, что согласился бы поддержать правительство, в котором министром обороны останется Райвис Мелнис, выдвинутый «Новым Единством».
Причина такого исключения, по словам политика, заключается в профессиональных качествах Мелниса и его беспартийном статусе. Министр не вступал в ряды «Нового Единства», поэтому Шлесерс не видит препятствий для продолжения его работы.
В то же время лидер партии «Латвия на первом месте» не берётся объяснять, почему Кулбергс до сих пор не определился с составом будущей коалиции. Он предполагает, что задержка может быть связана с исторически сложившимися отношениями между «Объединённым списком» и Национальным объединением.
Вместе эти партии располагают 51 депутатским мандатом. Формально этого достаточно для парламентского большинства, однако, по мнению Шлесерса, столь небольшой перевес не позволит уверенно проводить масштабные реформы.
Лидер партии напомнил, что уже в ночь выборов говорил о готовности сотрудничать с «Объединённым списком».
«Люди проголосовали за „Объединённый список“ и „Латвию на первом месте“, ожидая перемен. Понятно, что нам необходимо некоторое время, чтобы найти наилучшую модель сотрудничества», — заявил Шлесерс.
Между тем в понедельник, 9 ноября, Кулбергс завершил второй раунд переговоров с потенциальными партнёрами. Наиболее положительно он оценил встречу с Национальным объединением, представители которого, по его словам, пришли с конкретными предложениями по экономике и государственным приоритетам.
«Новое Единство» и «Прогрессивные», напротив, подверглись критике за недостаточно подготовленные предложения по сокращению бюджетных расходов. При этом сам Кулбергс пока также не представил общественности подробного плана экономии.
Третий раунд переговоров, вероятнее всего, состоится после государственных праздников. Кулбергс обещает позднее на этой неделе сообщить дополнительные сведения о формировании правительства.
Таким образом, у кандидата в премьер-министры сохраняется несколько вариантов: правительство с участием «Нового Единства», кабинет «Объединённого списка» и Национального объединения либо правительство меньшинства, опирающееся на голоса партии Шлесерса.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.