Рижский университет Страдиня выплатил Риетуме 19 160 евро, Латвийская академия художеств 17 663 евро, а Латвийская академия культуры 14 114 евро. Итого от трёх вузов поступило почти 51 тысяча евро. Вместе с зарплатой в Киноцентре это уже около 103 тысяч евро за год.

Чем же занимается чиновница в университетах? Согласно официальным биографиям, в университете Страдиня она преподаёт на факультете социальных наук, а в Академии культуры является ассоциированным профессором и исследователем. Читает курсы по истории и теории кино, занимается научной работой. За какую конкретно нагрузку выплачивалась зарплата в Академии художеств, из доступных документов установить не удалось.