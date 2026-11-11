Главный источник дохода Риетумы вполне ожидаем. За руководство Национальным киноцентром она получила 52 077 евро, или около 4340 евро в месяц. Но практически столько же ей принесли ещё три места работы!
Рижский университет Страдиня выплатил Риетуме 19 160 евро, Латвийская академия художеств 17 663 евро, а Латвийская академия культуры 14 114 евро. Итого от трёх вузов поступило почти 51 тысяча евро. Вместе с зарплатой в Киноцентре это уже около 103 тысяч евро за год.
Чем же занимается чиновница в университетах? Согласно официальным биографиям, в университете Страдиня она преподаёт на факультете социальных наук, а в Академии культуры является ассоциированным профессором и исследователем. Читает курсы по истории и теории кино, занимается научной работой. За какую конкретно нагрузку выплачивалась зарплата в Академии художеств, из доступных документов установить не удалось.
Но список доходов на этом не заканчивается. От открытого пенсионного фонда Swedbank Риетума получила 6000 евро, от Латвийского общественного СМИ 3850 евро, от Видземского концертного зала 2700 евро. Издательство Dienas Mediji перечислило ей 1493 евро, организация Ekrāns ещё 1070 евро.
Есть в декларации и сравнительно скромные суммы: 320 евро от издательства журнала Santa, 134 евро от Нового Рижского театра, 133 евро от ассоциации выпускников университета Страдиня и 86 евро от Cits medijs. Ещё 1332 евро составили банковские проценты.
Впрочем, не все поступления являются зарплатой. Например, выплата пенсионного фонда обозначена как прочий доход, а банковские проценты вообще не связаны с трудовой деятельностью.
Что представляет собой Национальный киноцентр, руководство которым приносит более 50 тысяч евро ежегодно?
Это государственное учреждение, подчинённое Министерству культуры. Оно распределяет бюджетное финансирование кинопроектов, организует конкурсы, контролирует расходование средств и занимается продвижением латвийского кино. Финансирование всей киноотрасли составляет около шести миллионов евро в год.
Помимо заработков, Риетума задекларировала около 86 тысяч евро денежных накоплений, две квартиры в Риге, земельный участок в Лиепае и долю в ещё одном объекте недвижимости.
Латвийское законодательство допускает совмещение государственной должности с преподавательской, научной и творческой деятельностью. Поэтому само количество источников дохода не означает нарушения закона.
Однако остаётся вопрос, заинтересовавший пользователей соцсетей. Какова фактическая рабочая нагрузка руководителя Киноцентра, которая одновременно получает зарплату в трёх вузах и сотрудничает с целым рядом других организаций?
Ответа на него одна лишь декларация не даёт.
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