Нацобъединение также хочет поручить один портфель министра экономического блока и Министерство культуры. Ведутся дискуссии о том, как закрепить в коалиционной модели сотрудничества, чтобы принципиальные для Нацобъединения вопросы не были переголосованы оппозицией.

Более активное формирование правительства может продолжиться в выходные, когда премьер-министр вернется с Евросовета в Дублине. Если все спорные вопросы удастся разрешить, то голосование за новое правительство может состояться в следующий вторник. (Lsm.lv)