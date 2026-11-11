«Прогрессивные» и «Новое Единство» пока не приглашены на следующий раунд переговоров, даже неофициальный, подтвердили лидеры этих партий. Поэтому вполне вероятно, что Янис Домбрава (Национальное объединение) может сохранить портфель министра внутренних дел.
Нацобъединение также хочет поручить один портфель министра экономического блока и Министерство культуры. Ведутся дискуссии о том, как закрепить в коалиционной модели сотрудничества, чтобы принципиальные для Нацобъединения вопросы не были переголосованы оппозицией.
Более активное формирование правительства может продолжиться в выходные, когда премьер-министр вернется с Евросовета в Дублине. Если все спорные вопросы удастся разрешить, то голосование за новое правительство может состояться в следующий вторник. (Lsm.lv)
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