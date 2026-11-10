Наибольшая доля выявленной речи ненависти — 89% — была выражена на латышском языке, на русском языке — 5%, на английском — 2%. Ещё в 4% случаев ненависть выражалась невербальными средствами: через изображения, стикеры и GIF-анимации в комментариях.

Исследование показало, что наибольший объём ненависти по этническому или национальному признаку — 43% случаев этой категории — был направлен против евреев. Авторы исследования объясняют, что еврейское сообщество часто безосновательно связывают с локальными и глобальными процессами и кризисами, к которым оно не имеет прямого отношения, в том числе с миграционными потоками, международными конфликтами и социально-политическими изменениями.