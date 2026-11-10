В исследовании проанализированы данные с мая 2025 года по июнь 2026 года. Всего выявлено 600 возможных случаев противоправной речи ненависти. Из них 502 случая зафиксированы в глобальных социальных сетях Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X и Threads, а 98 — на латвийских новостных порталах Delfi.lv, Rus.delfi.lv, LA.lv, Jauns.lv и Apollo.lv.
Наибольшая доля выявленной речи ненависти — 89% — была выражена на латышском языке, на русском языке — 5%, на английском — 2%. Ещё в 4% случаев ненависть выражалась невербальными средствами: через изображения, стикеры и GIF-анимации в комментариях.
Исследование показало, что наибольший объём ненависти по этническому или национальному признаку — 43% случаев этой категории — был направлен против евреев. Авторы исследования объясняют, что еврейское сообщество часто безосновательно связывают с локальными и глобальными процессами и кризисами, к которым оно не имеет прямого отношения, в том числе с миграционными потоками, международными конфликтами и социально-политическими изменениями.
В целом среди всех оснований речи ненависти:
27% были направлены против людей по причине их национальности или этнического происхождения,
25% — по цвету кожи,
18% — против представителей LGBT+-сообщества,
16% — против иммигрантов и беженцев,
11% — по религиозному признаку,
3% — по половому признаку.
Оценивая эффективность реакции платформ, исследователи отметили, что в глобальных социальных сетях примерно 60% отмеченного контента либо полностью удалили, либо ограничили доступ к нему на территории Латвии и Европейского союза. Однако в 40,5% случаев платформы не предприняли никаких действий, оставив враждебный контент в свободном доступе. На латвийских новостных порталах из 98 отмеченных комментариев удалили 54 (55%).
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