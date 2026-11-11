В течение дня на востоке страны ожидается снег, тогда как в центральных и западных районах преимущественно будут идти дожди. К вечеру в отдельных районах Курземе возможны сильные ливни. Из-за осадков и колебаний температуры около нуля водителям следует соблюдать осторожность: отдельные участки дорог могут оказаться скользкими.

Ветер будет слабым или умеренным, южного и юго-западного направлений. Максимальная температура воздуха составит от +1 до +5 градусов, а на морском побережье может подняться до +9 градусов.