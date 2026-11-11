Утром небо над большей частью страны затянуто облаками. Местами наблюдаются осадки и дымка. Температура воздуха составляет от -2 до +2 градусов, в Лиепае — около +3 градусов. В начале ночи на метеостанции в Мадоне температура опускалась до -4 градусов.
В течение дня на востоке страны ожидается снег, тогда как в центральных и западных районах преимущественно будут идти дожди. К вечеру в отдельных районах Курземе возможны сильные ливни. Из-за осадков и колебаний температуры около нуля водителям следует соблюдать осторожность: отдельные участки дорог могут оказаться скользкими.
Ветер будет слабым или умеренным, южного и юго-западного направлений. Максимальная температура воздуха составит от +1 до +5 градусов, а на морском побережье может подняться до +9 градусов.
В Риге среда будет преимущественно облачной, без существенных осадков. Утром температура воздуха составляет от нуля до +2 градусов, днём ожидается до +5 градусов. Будет дуть слабый или умеренный южный ветер.
На погоду влияет область пониженного атмосферного давления. Атмосферное давление составляет 1005–1009 гектопаскалей на уровне моря.
Для сравнения, накануне, 10 ноября, максимальная температура на метеостанциях Латвии составляла от +2,8 градуса в Добеле до +5,7 градуса в Колке. Тем временем в Испании и на островах Средиземного моря воздух прогревался до +27…+28 градусов, а на севере Швеции в ночь на среду мороз достигал -17 градусов.
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