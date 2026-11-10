Советник руководства «Национального объединения» Шарль-Анри Галуа назвал пользу от деятельности Каи Каллас «очень ограниченной». По его словам, глава европейской дипломатии не пользуется достаточным международным авторитетом, особенно в Вашингтоне и Пекине.

В партии убеждены, что внешняя политика должна оставаться прежде всего компетенцией национальных правительств, а не брюссельских чиновников. Поэтому в случае победы на президентских выборах французские националисты намерены добиваться радикального пересмотра полномочий европейской дипломатической службы.