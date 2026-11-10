Сторонники Марин Ле Пен считают, что дипломатическая служба ЕС представляет собой дорогостоящую бюрократическую структуру, которая дублирует функции национальных правительств и мешает отдельным государствам проводить самостоятельную внешнюю политику.
Советник руководства «Национального объединения» Шарль-Анри Галуа назвал пользу от деятельности Каи Каллас «очень ограниченной». По его словам, глава европейской дипломатии не пользуется достаточным международным авторитетом, особенно в Вашингтоне и Пекине.
В партии убеждены, что внешняя политика должна оставаться прежде всего компетенцией национальных правительств, а не брюссельских чиновников. Поэтому в случае победы на президентских выборах французские националисты намерены добиваться радикального пересмотра полномочий европейской дипломатической службы.
Одним из главных предметов разногласий остаётся Украина. Каллас выступает за продолжение масштабной поддержки Киева, тогда как Ле Пен призывает организовать международную мирную конференцию и предупреждает, что возможности Евросоюза финансировать Украину не безграничны.
Впрочем, даже победа Ле Пен на выборах не позволит Парижу единолично ликвидировать дипломатическую службу ЕС. Для столь масштабной реформы потребуется согласие других государств объединения.
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