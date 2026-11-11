Примерно через 20 минут предупреждение более низкого, жёлтого уровня объявили также в Аугшдаугавском и Краславском краях. Оно не требовало от жителей никаких действий.

В НВС отметили, что пока продолжается российская агрессия против Украины, иностранные беспилотники могут приближаться к воздушному пространству Латвии или залетать в него. В этом году жители Латгалии и Видземе уже неоднократно получали предупреждения об угрозе с воздуха: некоторые дроны упали и взорвались, один был сбит. По предварительной оценке, эти инциденты связаны с беспилотниками, задействованными в войне России против Украины. В отдельных случаях дроны не залетали в воздушное пространство Латвии, а предупреждения рассылали в качестве превентивной меры.