Уголовный процесс был начат ещё 26 января по подозрению в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Следствие установило предполагаемую причастность группы к умышленному уничтожению чужого имущества путём поджога и насилию в отношении людей без определённого места жительства.
Особенно тревожная деталь: в группировку входили даже дети младше 14 лет. Во время обысков полицейские обнаружили одежду, тяжёлые ботинки, значки и изображения, характерные для скинхедов, а также маски, кастеты, ножи и предметы, напоминающие оружие. Некоторые находки, предположительно, использовались при совершении преступлений.
По сведениям полиции, задержанные сами относят себя к скинхедам и подчёркивают эту принадлежность внешним видом.
Трое несовершеннолетних официально признаны подозреваемыми. Им избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы.
Отдельно рассматривается вопрос о двух участниках группы, которым на момент предполагаемого совершения преступлений ещё не исполнилось 14 лет. В Латвии уголовная ответственность наступает с этого возраста, поэтому в отношении более младших детей материалы могут быть переданы в суд для применения принудительных мер воспитательного характера.
Расследование ведётся сразу по нескольким статьям Уголовного закона. Одна из них предусматривает ответственность за разжигание социальной ненависти, сопровождавшееся причинением телесных повреждений группой лиц. Максимальное наказание составляет четыре года лишения свободы.
За умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путём поджога предусмотрено наказание вплоть до десяти лет заключения.
Однако есть в деле и ещё один, неожиданный эпизод. Уголовный процесс квалифицирован также по статье о незаконном обороте или пересылке порнографических материалов с участием малолетних детей. По этой статье предусмотрено до трёх лет лишения свободы. Полиция пока не раскрывает, как именно данный эпизод связан с деятельностью группировки.
Правоохранители обращаются к родителям с просьбой внимательнее следить за изменениями в поведении детей, их кругом общения, интересами и содержимым мобильных устройств. Особое внимание рекомендуется уделять внезапному появлению необычной символики, предметов и одежды, которые могут свидетельствовать о вовлечении подростка в опасную среду.
Расследование продолжается. Дополнительную информацию полиция пока не разглашает. Виновность подозреваемых может установить только суд.
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