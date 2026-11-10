Особенно тревожная деталь: в группировку входили даже дети младше 14 лет. Во время обысков полицейские обнаружили одежду, тяжёлые ботинки, значки и изображения, характерные для скинхедов, а также маски, кастеты, ножи и предметы, напоминающие оружие. Некоторые находки, предположительно, использовались при совершении преступлений.

По сведениям полиции, задержанные сами относят себя к скинхедам и подчёркивают эту принадлежность внешним видом.