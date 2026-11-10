Когда Парв попросила Светлану ответить на обвинения, та написала: «Если Анастасия не понимает, то она поймет по-другому. Её адрес и номер телефона давно у них, и они не собираются играть в игры!». Кого она имела в виду и что именно собираются предпринять эти люди, Светлана не пояснила.

В своем посте Парв сообщила, что сначала получила просьбу разобраться в конфликте от двух женщин, а затем ей стали присылать скриншоты другие люди. По ее словам, некоторые из них тоже считают себя пострадавшими от унизительных роликов. RusDelfi пишет, что участковые уже беседовали со Светланой, однако ничего не изменилось и жалобы продолжают поступать.