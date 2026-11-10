Одна из заявительниц, Анастасия из Харьюмаа, утверждает, что в публикациях использовали фотографии ее детей и паспортные данные. Она обратилась в полицию, но 6 октября получила уведомление об отказе начать уголовное производство. Жительница Пярну рассказала RusDelfi, что ее семью травят уже два года. Среди описанных ею эпизодов — фотография трехлетней девочки с комментарием сексуального характера.
Когда Парв попросила Светлану ответить на обвинения, та написала: «Если Анастасия не понимает, то она поймет по-другому. Её адрес и номер телефона давно у них, и они не собираются играть в игры!». Кого она имела в виду и что именно собираются предпринять эти люди, Светлана не пояснила.
В своем посте Парв сообщила, что сначала получила просьбу разобраться в конфликте от двух женщин, а затем ей стали присылать скриншоты другие люди. По ее словам, некоторые из них тоже считают себя пострадавшими от унизительных роликов. RusDelfi пишет, что участковые уже беседовали со Светланой, однако ничего не изменилось и жалобы продолжают поступать.
Отметим, что после публикации статьи лама закрыла свой TikTok и стала открывать его на время, когда выходит в прямой эфир. Кроме того, в какой-то момент она сменила имя своего аккаунта на имя реальной женщины. И у женщины начались проблемы с полицией, в то время как она никакого отношения ко всему этому не имела.
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