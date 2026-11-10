10 ноября премьер-министр на пресс-конференции, посвящённой состоянию государственных финансов Латвии и необходимым мерам по их оздоровлению и стимулированию экономического роста, представил своё видение финансовой ситуации в стране.

В пресс-конференции также участвовали государственный контролёр Эдгарс Корчагинс и президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.