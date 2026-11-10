«Этот план не предусматривает одного масштабного сокращения расходов. Речь идёт о конкретных решениях на протяжении четырёх лет: пересмотре расходов государственного управления, укреплении бюджетной дисциплины, снижении административной нагрузки и одновременном создании возможностей для экономического роста», — заявил Андрис Кулбергс.
10 ноября премьер-министр на пресс-конференции, посвящённой состоянию государственных финансов Латвии и необходимым мерам по их оздоровлению и стимулированию экономического роста, представил своё видение финансовой ситуации в стране.
В пресс-конференции также участвовали государственный контролёр Эдгарс Корчагинс и президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.
Представленная премьером оценка ситуации совпадает с позицией Государственного контроля и Банка Латвии относительно нынешнего состояния государственных финансов, решений, которые привели к сложившейся ситуации, и необходимых дальнейших действий.
Кулбергс признал, что до сих пор общество было сравнительно мало информировано об этих вопросах, хотя они затрагивают каждого жителя Латвии. Поэтому, по его словам, важно открыто говорить как о существующих проблемах, так и о конкретных способах их решения.
Цель предложенного плана — снизить давление на государственный бюджет и ускорить развитие экономики, чтобы к 2030 году Латвия достигла ежегодного реального экономического роста на уровне 4%.
По данным Центрального статистического управления, в конце 2025 года долг сектора государственного управления достиг 20,2 млрд евро, или 46,2% валового внутреннего продукта (ВВП). За год он увеличился на 1,4 млрд евро.
«Оздоровление государственных финансов необходимо начинать с расходов самого государства. Одновременно предприятиям нужны возможности больше инвестировать, производить и экспортировать. Если будем больше зарабатывать, сможем меньше сокращать. Поэтому мы предлагаем одновременно пересмотреть расходы и создать новые инструменты экономического роста», — подчеркнул Кулбергс.
Сокращение расходов начнут с государственного управления
Главным направлением станет пересмотр расходов на деятельность государственного управления и государственных учреждений. За четыре года планируется добиться экономии примерно в 1 млрд евро.
Предложения предусматривают сокращение числа штатных должностей, централизацию закупок стандартизированных товаров и внедрение общих административных услуг.
Например, ожидаемая экономия от централизованных закупок составляет около 40 млн евро в год, а от внедрения общих административных услуг — примерно 35 млн евро ежегодно.
Другие направления включают отраслевые реформы, укрепление бюджетной дисциплины, более адресное предоставление государственной поддержки и ограничение автоматически растущих расходов.
Фонд развития для инвестиций и роста предприятий
«Если мы хотим привести государственные финансы в порядок в долгосрочной перспективе, необходимо также повысить способность экономики зарабатывать. Поэтому мы предлагаем создать Государственный фонд развития — инструмент, который поможет привлекать капитал для обеспечения доступности жилья, роста предприятий и оборонного производства», — заявил премьер-министр.
Концепция Государственного фонда развития предусматривает объединение государственных долей участия первоначально в семи капитальных обществах в рамках единой модели управления.
Предлагается создать профессиональный независимый совет фонда, сохранив при этом государственный контроль над стратегическими предприятиями.
Для привлечения инвестиций фонд выпустит облигации на сумму 1,5 млрд евро.
Из этих средств предлагается направить:
600 млн евро — на повышение доступности жилья и реновацию зданий;
150 млн евро — на оборонное производство;
450 млн евро — на развитие предприятий;
300 млн евро — оставить в резерве.
Общий объём инвестиций в размере около 6 млрд евро предполагается обеспечить за счёт дополнительного привлечения финансирования банков, институциональных инвесторов и предприятий.
Согласно расчётам базового сценария, благодаря деятельности фонда ВВП Латвии в 2030 году может оказаться примерно на 1,7% выше, чем при сценарии без создания фонда.
Дополнительные налоговые поступления за 2027–2030 годы оцениваются примерно в 800 млн евро.
При этом подчёркивается, что речь идёт о прогнозируемом эффекте, рассчитанном на основе модели. Его достижение будет зависеть от участия инвесторов, реализации проектов и условий финансирования фонда.
Более быстрые решения и рост занятости
Для активизации экономики были собраны 37 предложений социальных партнёров и экспертов, объединённых в 25 мероприятий.
Они предусматривают сокращение сроков согласования инвестиционных проектов, снижение административной нагрузки и создание более предсказуемых условий подключения производственных предприятий к энергетическим сетям.
Также предлагаются решения для более активного вовлечения молодёжи, родителей и пожилых людей в рынок труда, а также возможности переквалификации работников государственного управления.
К 2030 году планируется добиться ежегодного реального экономического роста на уровне 4% и увеличить число занятых примерно до 909 тысяч человек.
Это приблизительно на 26 тысяч больше, чем в 2025 году.
«Я убеждён, что не бывает маленьких и больших государств — бывают быстрые и медленные. Если мы хотим, чтобы Латвия развивалась, нам необходимо научиться быстрее принимать решения», — считает премьер-министр.
Он также подчеркнул, что в настоящее время повышение налогов не планируется.
«Наша задача — добиться более эффективного использования государственных средств и обеспечить, чтобы экономика приносила больше доходов. Для этого потребуются конкретные решения и ответственность за их выполнение», — заявил Кулбергс.
Презентация, представленная на пресс-конференции, доступна на сайте Кабинета министров.
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