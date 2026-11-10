«Одной из причин стала низкая выработка возобновляемой электроэнергии. В Европейском союзе ее было произведено примерно на треть меньше, чем за тот же период предыдущей недели. В странах Балтии доля солнечной и ветровой энергии в общем объеме потребления упала с 40% в октябре до примерно 20% в начале ноября. Выработка солнечной электроэнергии сократилась почти вдвое, а выработка ветровой энергии, несмотря на ввод новых генерирующих мощностей, оказалась значительно ниже уровня предыдущей недели», – пояснил Кодувере.

По словам Кодувере, в то же время на плановом обслуживании находилось большое количество управляемых генерирующих мощностей. В Швеции были остановлены атомные реакторы «Рингхальс-3», «Рингхальс-4» и «Форсмарк-1» общей мощностью около 3300 мегаватт. Это составляет почти половину используемой атомной мощности Швеции. В странах Балтии на обслуживании находились электростанция «Аувере» и 8-й энергоблок Эстонской электростанции общей мощностью около 370 мегаватт, в Латвии – блок ТЭЦ-2 мощностью 420 мегаватт, а в Литве – газовые электростанции общей мощностью почти 1000 мегаватт. «Плановое обслуживание шведских АЭС привело к ситуации, когда в течение нескольких дней Швеция импортировала из Литвы больше электроэнергии, чем экспортировала в нее», – сказал Кодувере.