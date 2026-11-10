Средняя биржевая цена в среду достигла в Эстонии примерно 305 евро, в Латвии – 409 евро, а в Литве – 421 евро за мегаватт-час. При этом цены на электроэнергию значительно выросли по всей Европе. Средняя биржевая цена на 45-й неделе была ниже эстонской только в Финляндии, Северной Швеции и Северной Норвегии, в остальных странах Европы недельная средняя цена оказалась выше.
«Одной из причин стала низкая выработка возобновляемой электроэнергии. В Европейском союзе ее было произведено примерно на треть меньше, чем за тот же период предыдущей недели. В странах Балтии доля солнечной и ветровой энергии в общем объеме потребления упала с 40% в октябре до примерно 20% в начале ноября. Выработка солнечной электроэнергии сократилась почти вдвое, а выработка ветровой энергии, несмотря на ввод новых генерирующих мощностей, оказалась значительно ниже уровня предыдущей недели», – пояснил Кодувере.
По словам Кодувере, в то же время на плановом обслуживании находилось большое количество управляемых генерирующих мощностей. В Швеции были остановлены атомные реакторы «Рингхальс-3», «Рингхальс-4» и «Форсмарк-1» общей мощностью около 3300 мегаватт. Это составляет почти половину используемой атомной мощности Швеции. В странах Балтии на обслуживании находились электростанция «Аувере» и 8-й энергоблок Эстонской электростанции общей мощностью около 370 мегаватт, в Латвии – блок ТЭЦ-2 мощностью 420 мегаватт, а в Литве – газовые электростанции общей мощностью почти 1000 мегаватт. «Плановое обслуживание шведских АЭС привело к ситуации, когда в течение нескольких дней Швеция импортировала из Литвы больше электроэнергии, чем экспортировала в нее», – сказал Кодувере.
В результате дефицит генерации все чаще покрывался за счет электроэнергии, вырабатываемой на природном газе. Европейские цены на газ оставались высокими, и при слабом ветре цены на электроэнергию в южных ценовых зонах Северных стран зачастую формируют газовые электростанции Германии. Кроме того, гидроэнергетический баланс стран Северной Европы был примерно на 11 тераватт-часов ниже обычного.
«Высокие цены на природный газ могут толкать вверх цены на электроэнергию в течение всей предстоящей зимы. Однако рынок ожидает, что весной цены на газ начнут снижаться, и, вероятно, следующей зимой стоит ожидать значительно более низких цен», – отметил Кодувере.
По его словам, ценовое давление усилилось из-за постепенного роста потребления электроэнергии на фоне похолодания. «Хотя Эстония могла импортировать относительно дешевую электроэнергию из Финляндии, пропускной способности на границе с Латвией не хватило для ее передачи в необходимом объеме дальше в Латвию и Литву. Часть мощностей соединений была также зарезервирована для услуг балансировки. Поэтому цена в Эстонии осталась ниже, чем в Латвии и Литве, но все же поднялась значительно выше обычного уровня», – добавил Кодувере.
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