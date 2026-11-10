Особое внимание уделяется систематической оценке коррупционных рисков, ответственности руководства самоуправлений и эффективности антикоррупционных мер.

Контрольный список предназначен для практической оценки и совершенствования систем обеспечения добросовестности и предотвращения коррупции в самоуправлениях. Аналогичный подход к своевременному выявлению коррупционных рисков в Латвии применяет KNAB в сотрудничестве с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В рамках этого сотрудничества в 2025 году была разработана методология оценки эффективности внутренней системы антикоррупционного контроля. В настоящее время проводится национальная оценка коррупционных рисков (NKRN).