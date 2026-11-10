27 октября 2026 года Конгресс местных и региональных властей Совета Европы принял в Страсбурге контрольный список для предотвращения коррупции и укрепления добросовестности в самоуправлениях.
Документ разработан как практический инструмент самооценки, который поможет самоуправлениям проверить действующие механизмы предотвращения коррупции, выявить возможные недостатки и определить необходимые улучшения.
Контрольный список включает вопросы для самооценки по семи направлениям: антикоррупционная стратегия и оценка рисков, стандарты поведения, подбор персонала и оплата труда, управление конфликтами интересов, прозрачность управления и участие общественности, публичные закупки, а также использование ресурсов в избирательном процессе.
Особое внимание уделяется систематической оценке коррупционных рисков, ответственности руководства самоуправлений и эффективности антикоррупционных мер.
Контрольный список предназначен для практической оценки и совершенствования систем обеспечения добросовестности и предотвращения коррупции в самоуправлениях. Аналогичный подход к своевременному выявлению коррупционных рисков в Латвии применяет KNAB в сотрудничестве с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
В рамках этого сотрудничества в 2025 году была разработана методология оценки эффективности внутренней системы антикоррупционного контроля. В настоящее время проводится национальная оценка коррупционных рисков (NKRN).
Проведение такой оценки является одной из задач Плана мероприятий по предотвращению и борьбе с коррупцией на 2026–2027 годы. При её реализации учитываются методологические рекомендации, разработанные экспертами ОЭСР.
Как сообщили в KNAB, в рамках национальной оценки будут проанализированы коррупционные риски во всех самоуправлениях Латвии.
Ведомство изучает предоставленные самоуправлениями данные, чтобы выявить потенциальные коррупционные риски и сравнить практику местных властей в области предотвращения коррупции и обеспечения добросовестного управления.
Цель как контрольного списка Совета Европы, так и проводимых KNAB оценок заключается в своевременном выявлении возможных коррупционных рисков, а не в установлении конкретных нарушений.
В отличие от контрольного списка, предназначенного для самостоятельной оценки самоуправлениями своей деятельности, анализ KNAB позволит также получить сравнительную картину коррупционных рисков и методов управления ими в различных самоуправлениях Латвии.
Результаты оценки планируется использовать для совершенствования мер по снижению коррупционных рисков и формирования национальной антикоррупционной политики, основанной на данных.
Новый контрольный список Совета Европы также тесно связан с шестым раундом оценки Группы государств Совета Европы по борьбе с коррупцией (GRECO). Впервые в рамках этого раунда особое внимание уделяется предотвращению коррупции и укреплению добросовестности на уровне местных самоуправлений.
В настоящее время Латвия проходит соответствующую оценку. Доклад с её результатами планируется рассмотреть на пленарном заседании GRECO 18 ноября 2026 года. Документ будет содержать рекомендации по совершенствованию системы предотвращения коррупции и обеспечения добросовестности.
По мнению KNAB, разработанный Советом Европы инструмент самооценки и проводимый на национальном уровне анализ коррупционных рисков дополняют друг друга.
Обе инициативы подчёркивают необходимость не только реагировать на возможные нарушения, но и своевременно выявлять и снижать коррупционные риски.
Систематическая оценка таких рисков и реализация антикоррупционных мер на основе её результатов позволяют самоуправлениям целенаправленно совершенствовать внутренние системы контроля, способствуют принятию добросовестных решений и укрепляют доверие общества к местным властям.
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