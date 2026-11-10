По мнению Латковскиса, победа «Объединённого списка», получившего 41 место в Сейме, позволяет Кулбергсу достаточно свободно выбирать партнёров по коалиции. Однако куда важнее того, кому достанутся министерские кресла, вопрос о конкретных результатах работы нового правительства.
«Можно объединять министерства, можно говорить о том, где будем экономить и что сокращать. Слушая выступления политиков, не приходится сомневаться, что сейчас для них это главное. От ведущих политиков только и слышно: мы на пороге краха, на борту „Титаника“, тонем, а оркестр всё играет», — пишет Латковскис.
Обозреватель напоминает, что состояние государственных финансов и благосостояние населения — не одно и то же. Сокращение расходов способно улучшить бюджетные показатели, но само по себе вовсе не гарантирует увеличения ВВП, зарплат и покупательной способности.
По его словам, предвыборная драматизация финансовых проблем помогла «Объединённому списку» добиться впечатляющего результата. Но выборы закончились, а жители хотят знать, когда вырастут зарплаты и снизятся цены на топливо.
Особенно неуместно, считает автор, сравнивать нынешнюю ситуацию с финансовым кризисом 2009–2011 годов, когда Латвия нуждалась в международной программе спасения, а ВВП за один только 2009 год сократился на 14,4%.
Сегодня международные рейтинговые агентства оценивают кредитоспособность Латвии на уровне категории A, сбережения населения увеличиваются, а кредитование остаётся сравнительно слабым. Признаков кризиса, сопоставимого с событиями 2009 года, обозреватель не видит.
При этом Латковскис вовсе не отрицает необходимости сокращать государственные расходы, особенно на фоне растущих оборонных затрат. Однако экономия должна быть разумной, а не превращаться в самоцель.
«Ещё раз повторю, что я не призываю прекращать меры по сокращению расточительства. Наоборот, привлекая Государственный контроль, обладающий огромным опытом выявления нецелесообразных расходов, эту работу необходимо продолжать в полную силу. Но она не должна превращаться в кампанию Мао Цзэдуна: уничтожим воробьёв — сэкономим хлеб», — предупреждает журналист.
Латковскис напоминает о китайской кампании 1958 года по уничтожению воробьёв ради сохранения зерна. Она стала примером того, насколько опасными могут оказаться решения, основанные на примитивной арифметике без учёта последствий.
Особое внимание обозреватель предлагает уделить Rail Baltica. По его мнению, власти должны наконец всерьёз рассмотреть возможность остановки проекта либо продолжения строительства в максимально урезанном виде. Игнорирование этого вопроса при одновременной экономии на небольших бюджетных статьях он считает непоследовательным.
Латковскис также советует будущему премьеру активнее использовать профессиональную экономическую экспертизу Банка Латвии. Его руководству, считает обозреватель, необходимо регулярно встречаться с главой правительства и участвовать в обсуждении экономической политики.
Главный вывод колонки прост: бесконечные предупреждения о финансовой катастрофе могут производить впечатление во время предвыборной кампании, но после выборов люди ждут решений, которые реально улучшат их жизнь.
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