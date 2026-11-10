«Можно объединять министерства, можно говорить о том, где будем экономить и что сокращать. Слушая выступления политиков, не приходится сомневаться, что сейчас для них это главное. От ведущих политиков только и слышно: мы на пороге краха, на борту „Титаника“, тонем, а оркестр всё играет», — пишет Латковскис.

Обозреватель напоминает, что состояние государственных финансов и благосостояние населения — не одно и то же. Сокращение расходов способно улучшить бюджетные показатели, но само по себе вовсе не гарантирует увеличения ВВП, зарплат и покупательной способности.