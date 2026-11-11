Обстоятельства происшествия пока не раскрываются. Полиция не уточняет ни возраст погибшего, ни то, при каких условиях произошёл наезд. Неизвестно также, находился ли человек на проезжей части или в другом месте.

По факту смертельного ДТП начат уголовный процесс. Следователям предстоит установить причины и все обстоятельства трагедии.