Информация о трагедии поступила в полицию около 8:17 утра. По предварительным данным, грузовик совершил наезд на человека, спасти которого не удалось.
Обстоятельства происшествия пока не раскрываются. Полиция не уточняет ни возраст погибшего, ни то, при каких условиях произошёл наезд. Неизвестно также, находился ли человек на проезжей части или в другом месте.
По факту смертельного ДТП начат уголовный процесс. Следователям предстоит установить причины и все обстоятельства трагедии.
Всего за минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 120 дорожно-транспортных происшествий. В авариях пострадали семь человек.
За различные нарушения правил дорожного движения полиция вынесла 362 административных решения. Из них 142 связаны с превышением разрешённой скорости, ещё одно с агрессивным вождением.
Продолжают выявлять и нетрезвых водителей. За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения за сутки начато пять уголовных процессов и один административный процесс.
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