Кому принадлежали беспилотники, пока официально не установлено. НВС не назвали ни их модели, ни страны происхождения. При этом ночные инциденты произошли на фоне сообщений об атаках украинских беспилотников на северо-западе России, в том числе на объекты Ленинградской области. Нельзя исключать, что некоторые аппараты направлялись к российским целям и отклонились от маршрута. Однако доказательств связи этих событий пока нет.
По словам военного, предупреждение об угрозе в Лудзенском крае было объявлено из-за двух воздушных целей, проникших на территорию Латвии. Позднее тревогу объявили в Краславском и Аугшдаугавском краях из-за объекта, приближавшегося со стороны Белоруссии. Однако латвийскую границу он так и не пересёк.
В Балвском крае предупреждение было связано сразу с тремя воздушными целями. Они приближались к границе Латвии, но затем развернулись на север, продолжив движение над территорией России.
Самый продолжительный эпизод произошёл после двух часов ночи. Со стороны Литвы к Латвии приблизился беспилотник, из-за которого около 02:20 объявили тревогу в Айзкраукльском крае. Первоначально предупреждение имело жёлтый уровень, но вскоре его повысили до оранжевого.
В сопровождении истребителей миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии беспилотник проследовал через Екабпилсский, Мадонский, Цесисский, Гулбенский и Смилтенский края. Затем в районе Апе он покинул Латвию и вошёл в воздушное пространство Эстонии.
По мере продвижения объекта НВС последовательно объявляли и отменяли предупреждения в разных регионах. Последние из них прекратили действовать около 03:30.
Для реагирования на угрозы латвийские военные привели в готовность подразделения противовоздушной обороны и дроны-перехватчики. Были также задействованы истребители НАТО.
В НВС напоминают, что на фоне продолжающейся войны России против Украины подобные происшествия могут повторяться. Ранее в воздушном пространстве Латвии уже обнаруживали иностранные беспилотники, некоторые из которых падали и взрывались. Один аппарат был сбит.
При объявлении оранжевого уровня угрозы жителям рекомендуется немедленно укрыться в помещениях и соблюдать принцип двух стен. Жёлтый уровень носит предупредительный характер и не требует специальных действий.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.