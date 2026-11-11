По словам военного, предупреждение об угрозе в Лудзенском крае было объявлено из-за двух воздушных целей, проникших на территорию Латвии. Позднее тревогу объявили в Краславском и Аугшдаугавском краях из-за объекта, приближавшегося со стороны Белоруссии. Однако латвийскую границу он так и не пересёк.

В Балвском крае предупреждение было связано сразу с тремя воздушными целями. Они приближались к границе Латвии, но затем развернулись на север, продолжив движение над территорией России.