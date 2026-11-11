Больше всего осадков ожидается в Курземе, где преимущественно будут идти дожди. В Земгале, напротив, осадков прогнозируется меньше всего. Небо большую часть времени останется облачным, хотя в пятницу, 13 ноября, солнце будет появляться чаще.
Одним из главных погодных сюрпризов станет усиливающийся ветер. В четверг он будет дуть с юга, а к выходным сменит направление на западное и юго-западное. На морском побережье порывы могут достигать 20 метров в секунду, что соответствует скорости 72 километра в час.
При этом серьёзного похолодания пока не предвидится. Как ночью, так и днём температура воздуха будет колебаться от нуля до +7 градусов. В воскресенье, 15 ноября, станет немного теплее: столбики термометров могут подняться ещё на пару градусов.
Таким образом, предстоящие выходные обещают быть скорее осенними, чем зимними. Вместо устойчивого снежного покрова жителей страны ждут дожди, мокрый снег и порывистый ветер.
Наиболее неприятной погода может оказаться в прибрежных районах, где сильный ветер будет сопровождаться дождём. В центральной части страны осадков ожидается меньше, однако облачность сохранится.
Тем, кто собирается провести выходные на природе или отправиться к морю, стоит учитывать возможное усиление ветра. Водителям также следует помнить, что при температуре около нуля мокрые участки дорог могут становиться скользкими.
Впрочем, наступление настоящей зимы пока откладывается. По предварительным прогнозам синоптиков, следующая неделя в целом окажется немного теплее нынешней. Время от времени продолжат идти дожди, а существенного и продолжительного похолодания пока не ожидается.
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