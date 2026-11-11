Одним из главных погодных сюрпризов станет усиливающийся ветер. В четверг он будет дуть с юга, а к выходным сменит направление на западное и юго-западное. На морском побережье порывы могут достигать 20 метров в секунду, что соответствует скорости 72 километра в час.

При этом серьёзного похолодания пока не предвидится. Как ночью, так и днём температура воздуха будет колебаться от нуля до +7 градусов. В воскресенье, 15 ноября, станет немного теплее: столбики термометров могут подняться ещё на пару градусов.