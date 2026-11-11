Серия предупреждений началась вскоре после двух часов ночи. Около 02:20 в Айзкраукльском крае был объявлен жёлтый уровень угрозы, который спустя несколько минут повысили до оранжевого. Одновременно предупреждения получили жители Мадонского и Екабпилсского краёв.
Незадолго до трёх часов ночи уровень угрозы в Мадонском крае также повысили до оранжевого. При этом в Айзкраукльском и Екабпилсском краях тревогу отменили.
Однако на этом ночные события не закончились. Вскоре оранжевый уровень угрозы объявили в Цесисском крае, а жёлтый — в Смилтенском и Гулбенском. В последних двух его практически сразу повысили до оранжевого.
Около 03:30 поступило сообщение об отмене последних предупреждений в Смилтенском и Гулбенском краях. По информации НВС, воздушный объект покинул воздушное пространство Латвии.
Ранее той же ночью предупреждения об угрозе с воздуха объявлялись также в Лудзенском, Аугшдаугавском и Краславском краях. Они действовали приблизительно от часа до полутора.
Таким образом, в течение нескольких часов сообщения об опасности последовательно получали жители разных районов Латгалии, Земгале и Видземе.
НВС не раскрыли подробностей произошедшего, в частности тип и принадлежность воздушного объекта. Поэтому пока нельзя достоверно утверждать, что речь шла о конкретном беспилотнике, проследовавшем через всю территорию страны.
Напомним, что при объявлении оранжевого уровня угрозы жителям рекомендуется немедленно укрыться в помещении и соблюдать принцип двух стен — находиться в части здания, отделённой от улицы как минимум двумя стенами. Жёлтый уровень носит предупредительный характер и не требует специальных действий.
В НВС подчёркивают, что на фоне продолжающейся войны России против Украины подобные ситуации могут повторяться. Ранее в Латвии уже фиксировались случаи приближения и проникновения иностранных беспилотников в воздушное пространство страны. Некоторые из них падали и взрывались, а один был сбит.
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