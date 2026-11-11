Незадолго до трёх часов ночи уровень угрозы в Мадонском крае также повысили до оранжевого. При этом в Айзкраукльском и Екабпилсском краях тревогу отменили.

Однако на этом ночные события не закончились. Вскоре оранжевый уровень угрозы объявили в Цесисском крае, а жёлтый — в Смилтенском и Гулбенском. В последних двух его практически сразу повысили до оранжевого.