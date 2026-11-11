Поводом для реакции стала пресс-конференция, состоявшаяся во вторник. На ней Кулбергс рассказал о состоянии государственных финансов и необходимости серьёзных перемен. Однако последовавшие публикации вызвали бурное возмущение в социальных сетях.
По мнению премьера, журналисты сосредоточились на отдельных высказываниях о возможных мерах экономии, вырвав их из общего контекста. В результате, утверждает он, общество получило искажённое представление о предложениях правительства.
«Новостные заголовки вас обманывают. Если хотите знать, что происходит на самом деле, непосредственно из первоисточника, следите за моими ежедневными отчётами и не позволяйте вводить себя в заблуждение», — написал Кулбергс.
Премьер объяснил, что последние две с половиной недели не публиковал привычные ежедневные видеоотчёты из-за большой рабочей нагрузки. Ему пришлось заниматься формированием правительства, подготовкой к обсуждению семилетнего бюджета Евросоюза, проведением заседаний Кабинета министров и разработкой плана преобразований.
За это время, считает глава правительства, информационное пространство заполнили неверные и манипулятивные интерпретации его деятельности.
Особенно Кулбергса возмутило освещение финансовых проблем страны. По его словам, вместо объяснения обществу реальной тяжести бюджетной ситуации журналисты предпочли публикацию громких, но вырванных из контекста утверждений.
«Сегодня было ещё одно доказательство того, что вместо информирования общества о такой важной проблеме, как плохое финансовое состояние государства и фактическая невозможность продолжать загонять страну в долговую кабалу, если немедленно не провести изменения, в новостях появляются манипулятивные заголовки и утверждения, вырванные из контекста», — заявил премьер.
Кулбергс убеждён, что без срочных преобразований страна рискует ещё глубже погрузиться в долговую зависимость. Именно эту проблему, по его мнению, следовало поставить в центр общественного обсуждения.
В завершение обращения глава правительства вновь предложил жителям следить за его собственными публикациями, чтобы получать информацию непосредственно от него.
При этом Кулбергс не привёл в опубликованном объяснении конкретных примеров заголовков, которые считает ложными или манипулятивными. Поэтому оценить обоснованность его претензий к журналистам только по этому обращению невозможно.
Ziņu virsraksti tevi maldina, ja gribi zināt patiesībā, kas notiek no tiešā avota, tad seko manām ikdienas atskaitēm un netiec maldināts. Esmu izlaidis 2.5 nedēļas savu ikdienas notikumu video publicēšanu, jo jāveido valdība, jāgatavojas EiroPadomei 7gadu budžetam, jāvada MK sēdes un jāgatavo pārmaiņu plāns un tam neatlika laika. Tikmēr ziņu virsrakstos top aplami, sagrozīti, nepatiesi virsraksti, kas manipulē ar sabiedrības domu. Šodien bija vēl viens pierādījums tam, ka tā vietā, lai informētu sabiedrību par tik svarīgu problēmu, kā valsts slikto finansiālo stāvokli un reāli neiespējamu turpināšanu dzīt parādu jūgā, ja netiks nekavajoties netiks veiktas pārmaiņas = ziņās parādās manipulatīvi, izrautu no konteksta virsraksti un apgalvojumi… Tādēļ, ja gribi zināt patiesībā, kas notiek no tiešā avota, tad seko manām ikdienas atskaitēm
— Andris Kulbergs (AS) (@AndrisKulbergs) November 11, 2026
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