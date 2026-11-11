По мнению премьера, журналисты сосредоточились на отдельных высказываниях о возможных мерах экономии, вырвав их из общего контекста. В результате, утверждает он, общество получило искажённое представление о предложениях правительства.

«Новостные заголовки вас обманывают. Если хотите знать, что происходит на самом деле, непосредственно из первоисточника, следите за моими ежедневными отчётами и не позволяйте вводить себя в заблуждение», — написал Кулбергс.