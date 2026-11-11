Постепенная смена руководящих кадров в СМИ и других структурах способна изменить информационный фон в стране, поэтому их паника вполне объяснима. До сих пор они даже представить себе не могли, что власть можно потерять и что однажды может наступить время, когда за всё содеянное придётся по-настоящему отвечать. Здесь стоит вспомнить одну старую поговорку: ничто так не объединяет людей, как совместно совершённое преступление и сокрытие его следов.
В этом и заключается ответ на вопрос, почему Кулбергса так бросает из стороны в сторону. Если он действительно решил заботиться о стране, то его противники начнут искать самое слабое звено в «Объединённом списке».
Единственное, что сейчас помогает Кулбергсу, — это очевидная нехватка денег в бюджете и связанный с ней конец привычного образа жизни. Лимит на «забалтывание» проблем тоже исчерпан, а самые заметные представители этого жанра в Сейм не прошли. Больше нет ни Каспарса Бришкенса, ни Викторса Валайнса с их сказками о миллиардных инвестициях и удвоении экономики.
Правда, на какое-то короткое время последствия можно смягчить за счёт бедных и тех работников бюджетных учреждений, которые приносят обществу реальную пользу.
Но это была бы очень опасная стратегия. Когда большинство общества столкнётся с угрозами самому своему существованию, а только Сейм и правительство будут продолжать жить в достатке и тепле, может наступить момент, подобный тому, что мы пережили 13 января 2009 года. В странах ЕС это уже происходит.»
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