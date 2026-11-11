В этом и заключается ответ на вопрос, почему Кулбергса так бросает из стороны в сторону. Если он действительно решил заботиться о стране, то его противники начнут искать самое слабое звено в «Объединённом списке».

Единственное, что сейчас помогает Кулбергсу, — это очевидная нехватка денег в бюджете и связанный с ней конец привычного образа жизни. Лимит на «забалтывание» проблем тоже исчерпан, а самые заметные представители этого жанра в Сейм не прошли. Больше нет ни Каспарса Бришкенса, ни Викторса Валайнса с их сказками о миллиардных инвестициях и удвоении экономики.