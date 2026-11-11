В документах кошка фигурирует под номером VPM-1442 как животное, перешедшее в собственность государства. Почему это произошло, не уточняется. Сейчас она находится у общества «Югласская группа защиты животных» на улице Межапурва, 2, в Риге.
Предложения принимают до 08:00 12 ноября. Если несколько участников назовут одинаковую максимальную цену, преимущество получит тот, кто подал заявку раньше. Будущего владельца проверят на налоговые долги свыше 150 евро, неплатёжеспособность и наличие в санкционных списках. Победителю придётся внести полную предоплату в течение двух рабочих дней после получения счёта.
Особое впечатление производит язык документа. Кошка указана в количестве «1 штука», а её передачу покупателю предлагается оформить «по количеству, ассортименту и качеству». В одном из пунктов даже говорится о ситуации, когда покупатель не забирает «животное или его часть», — формулировка выглядит как остаток шаблона для продажи имущества.
При этом отдельных требований к будущим условиям содержания кошки в опубликованных правилах нет. Главный критерий выбора среди участников тендера, прошедших перечисленные проверки, — предложенная сумма.
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