У медуз и актиний, например, есть нервная сеть, которая обрабатывает сенсорные сигналы и формирует организованные реакции — движение, сокращения и укусы. Это позволяет им эффективно реагировать на воздействие среды без мозга.
Исследования показали, что актинии могут формировать ассоциативные воспоминания и изменять своё поведение в зависимости от обстоятельств: например, распознавать генетически похожих соседей и снижать территориальную агрессию.
Кубомедузы способны связывать визуальные сигналы с физическими ощущениями, что помогает им ориентироваться в пространстве. Некоторые учёные полагают, что подобное обучение может происходить даже на уровне отдельных нейронов.
Однако термин «мышление» трактуется по-разному, поэтому исследователи часто используют понятие «когниция» — обработка информации организмом для адаптивного поведения.
В широком смысле, если считать когницией любую обработку информации, то даже животные без мозга могут «думать». Однако более сложные когнитивные способности, требующие сознания, обычно им недоступны.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.