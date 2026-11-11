Исследования показали, что актинии могут формировать ассоциативные воспоминания и изменять своё поведение в зависимости от обстоятельств: например, распознавать генетически похожих соседей и снижать территориальную агрессию.

Кубомедузы способны связывать визуальные сигналы с физическими ощущениями, что помогает им ориентироваться в пространстве. Некоторые учёные полагают, что подобное обучение может происходить даже на уровне отдельных нейронов.