23 января 2018 года животное пытались погрузить в транспортное средство для перевозки на пункт сбора скота. Однако корова вырвалась, преодолела металлическое ограждение и побежала в сторону ближайшего озера.
Спасаясь от преследования, она вошла в воду и переплыла на один из островов. В последующие недели животное неоднократно избегало попыток поимки, перемещаясь между участками суши и переплывая водные преграды.
Даже прибывшим на лодке спасателям не удалось сразу приблизиться к корове. Когда люди пытались её поймать, она снова уходила в воду. Владелец животного впоследствии прекратил активные попытки вернуть его и организовал обеспечение кормом.
История быстро получила широкую огласку в польских СМИ. Корову стали называть «героической коровой», а её необычное поведение вызвало обсуждение вопросов благополучия сельскохозяйственных животных.
На ситуацию обратил внимание польский политик Павел Кукиз. Он публично поддержал идею сохранить животному жизнь и помочь организовать его дальнейшее содержание в безопасных условиях.
Сообщалось, что для коровы удалось договориться о новом месте проживания на ферме, где она могла бы находиться без угрозы отправки на убой.
Однако история завершилась трагически.
22 февраля 2018 года, спустя почти месяц после побега, животное удалось поймать с применением успокоительных препаратов. После этого корову поместили в транспорт для перевозки на новое место содержания.
Во время транспортировки животное погибло. В сообщениях СМИ предполагалось, что стресс, связанный с поимкой и перевозкой, мог повлиять на его состояние. Однако точная причина смерти не была достоверно установлена.
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