Спасаясь от преследования, она вошла в воду и переплыла на один из островов. В последующие недели животное неоднократно избегало попыток поимки, перемещаясь между участками суши и переплывая водные преграды.

Даже прибывшим на лодке спасателям не удалось сразу приблизиться к корове. Когда люди пытались её поймать, она снова уходила в воду. Владелец животного впоследствии прекратил активные попытки вернуть его и организовал обеспечение кормом.