Поэтому новость о том, что с начала следующего года компания Tet прекратит предоставлять услуги платного эфирного телевидения, вызвала бурную реакцию в социальных сетях. Для многих пожилых людей, особенно живущих за пределами крупных городов и не пользующихся интернетом, телевизор по-прежнему остаётся одним из главных источников информации и развлечений.
«Я просто в бешенстве! В Латвии происходит настоящий геноцид пожилых людей!» — пишет в социальных сетях одна из женщин.
По её словам, пенсия матери составляет менее 500 евро, а телевидение стало одной из немногих радостей в её повседневной жизни. Особенно женщину возмутило то, что в качестве альтернативы предлагается пакет телевидения и интернета, стоимость которого, по её словам, достигает примерно 34 евро в месяц.
«И нет, одного LTV1 ей недостаточно, она смотрит также Eurosport и другие каналы», — поясняет автор публикации.
Мнения комментаторов разделились. Одни считают, что пожилым людям необходимо помогать осваивать Smart-ID, eParaksts и другие цифровые сервисы, поскольку в долгосрочной перспективе это может облегчить их повседневную жизнь.
Другие возражают, что далеко не у всех людей в возрасте 70–80 лет есть смартфон, компьютер или родственники, способные регулярно приходить на помощь.
«У меня одна тётушка стала своего рода администратором среди пенсионеров в своей деревне. А на кнопочном телефоне ни Smart-ID, ни eParaksts не работают», — пишет один из комментаторов.
Другой высказывается короче: «Да, простых и доступных услуг действительно не хватает. Хорошо хоть радио работает без Smart-ID».
Впрочем, в ходе обсуждения обнаружилось и существенное заблуждение: с 2027 года эфирное телевидение в Латвии не исчезнет полностью.
Что на самом деле прекратит работу 1 января?
Компания Tet объявила, что с 1 января 2027 года больше не будет обеспечивать трансляцию платных каналов эфирного телевидения. До 31 декабря нынешнего года для действующих клиентов ничего не изменится.
У компании истекает срок действия права на предоставление этой услуги, а участвовать в новом конкурсе Tet решила не участвовать.
В компании объясняют, что число абонентов платного эфирного телевидения сокращается уже много лет, тогда как всё больше зрителей переходят на интернет-телевидение и другие цифровые решения.
Кроме того, по оценке Tet, условия конкурса и действующий порядок расчёта тарифов не позволяют продолжать предоставление этой услуги на экономически обоснованных условиях.
Однако проблема заключается не только в уходе одного оператора. На конкурс по обеспечению трансляции платных телевизионных программ в эфирной сети на период с 2027 по 2030 год не заявилась ни одна компания.
Именно поэтому сейчас нет другого оператора, который мог бы просто перенять существующий пакет платного эфирного телевидения Tet.
LTV1 останется — и это не единственный бесплатный канал
Самое важное для пенсионеров и их близких — после Нового года телевизоры не останутся с чёрным экраном.
Бесплатное эфирное вещание обеспечивает Латвийский государственный центр радио и телевидения (LVRTC), и оно продолжится после 1 января 2027 года. Решение Tet на него не влияет.
Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) уже подтвердил, что в 2027 году в бесплатном эфирном вещании будут доступны четыре телеканала:
- LTV1;
- LTV7;
- ReTV;
- Radio SWH TV.
Эти каналы по-прежнему можно будет принимать с помощью антенны и подходящего телевизора или декодера, без подключения интернет-телевидения.
Таким образом, распространившееся в социальных сетях утверждение о том, что «с 1 января эфирного телевидения больше не будет», не соответствует действительности.
Прекращает работу именно платное эфирное телевидение Tet и входящие в его пакет платные каналы. Бесплатное эфирное телевидение сохраняется.
Это различие особенно важно для пенсионеров, которым достаточно бесплатных латвийских каналов и которые не хотят или не могут оплачивать подключение к интернету.
А что делать тем, кто смотрит Eurosport и другие платные каналы?
Сложнее ситуация у людей, которые до сих пор принимали через антенну не только бесплатные телеканалы, но и пользовались платным пакетом эфирного телевидения Tet.
Например, матери женщины, возмутившейся в социальных сетях, одного LTV1 недостаточно — она смотрит Eurosport и другие каналы.
Таким абонентам придётся искать другое решение.
Tet обещает индивидуально связаться со своими абонентами эфирного телевидения и предложить альтернативные варианты.
При этом компания признаёт, что в местах, где интернет работает плохо или отсутствует вовсе, доступные возможности придётся оценивать отдельно для каждого адреса.
Таким образом, прекращение работы платного эфирного телевидения Tet не оставит Латвию без эфирного вещания. Однако для части зрителей это будет означать вполне конкретный выбор: ограничиться четырьмя бесплатными каналами либо искать и оплачивать другой способ просмотра привычных платных телеканалов.
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