«И нет, одного LTV1 ей недостаточно, она смотрит также Eurosport и другие каналы», — поясняет автор публикации.

Мнения комментаторов разделились. Одни считают, что пожилым людям необходимо помогать осваивать Smart-ID, eParaksts и другие цифровые сервисы, поскольку в долгосрочной перспективе это может облегчить их повседневную жизнь.

Другие возражают, что далеко не у всех людей в возрасте 70–80 лет есть смартфон, компьютер или родственники, способные регулярно приходить на помощь.