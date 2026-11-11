Число людей с игровой зависимостью продолжает расти, причём около 60% играют в интернете. В реестр самоисключения уже внесли себя 38 тысяч человек, однако реальное число игроков значительно больше.

При этом реестр не решает проблему полностью, поскольку нелегальный рынок и зарубежные сайты позволяют легко обходить ограничения.

«Если человеку запрещают играть здесь или он сам вносит себя в реестр самоисключения, это не означает, что он не сможет играть в другой стране, поскольку реестры не синхронизированы. Кроме того, это не мешает ему обращаться к нелегальному рынку», — пояснила представитель Службы государственных доходов (VID) Агнесе Рудзите.