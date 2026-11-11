На карте собраны 60 адресов учреждений и специалистов, предоставляющих помощь в профилактике и лечении игровой зависимости, а также социальной реабилитации. Большинство специалистов работают в Риге.
Тот факт, что карту разработала сама ассоциация представителей игорного бизнеса, вызывает определённый диссонанс — примерно как если бы производители табака финансировали лечение заболеваний лёгких. Однако представители отрасли утверждают, что зависимые игроки им невыгодны.
«Больной человек, зависимость — это огромная проблема. И такие люди в качестве клиентов определённо не отвечают интересам отрасли. Игорный бизнес рассматривает азартные игры как развлечение — чтобы люди играли осознанно, осознанно тратили своё время и деньги, поскольку таким образом они могут играть контролируемо на протяжении длительного времени», — заявила исполнительный директор Ассоциации лицензированных организаторов азартных игр Латвии Лига Лице.
Число людей с игровой зависимостью продолжает расти, причём около 60% играют в интернете. В реестр самоисключения уже внесли себя 38 тысяч человек, однако реальное число игроков значительно больше.
При этом реестр не решает проблему полностью, поскольку нелегальный рынок и зарубежные сайты позволяют легко обходить ограничения.
«Если человеку запрещают играть здесь или он сам вносит себя в реестр самоисключения, это не означает, что он не сможет играть в другой стране, поскольку реестры не синхронизированы. Кроме того, это не мешает ему обращаться к нелегальному рынку», — пояснила представитель Службы государственных доходов (VID) Агнесе Рудзите.
По оценкам VID, около 26% рынка азартных игр приходится на теневой сектор. При этом нелегальные онлайн-казино появляются вновь практически сразу после блокировки очередного сайта.
Тем временем председатель правления Национального центра психического здоровья Сандра Пуце рассказала, на какие тревожные признаки следует обращать внимание родственникам и коллегам.
«Если ваш близкий или коллега постоянно испытывает стресс, у него красные глаза, он не высыпается, раздражён, находится в подавленном и раздражённом состоянии, с ним обязательно нужно поговорить. Игры — это приятно и интересно, но если вы не можете выключить игру и остановиться, если ради неё жертвуете другими сторонами своей жизни, это уже проблема», — подчеркнула она.
Специалисты напоминают, что люди с игровой зависимостью чаще всего сами не признают наличие проблемы и тщательно скрывают её даже от самых близких членов семьи.
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