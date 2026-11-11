«В настоящее время мы готовим процессуальные документы для подачи возражений против расторжения договора в рамках дела о реструктуризации airBaltic (Chapter 11), которое рассматривается Судом по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка в США», — сообщили представители LTOU агентству BNS.
«Возражения будут поданы в соответствии с установленными судом порядком и сроками», — добавили в компании.
Ранее сообщалось, что на прошлой неделе airBaltic объявила о прекращении с 23 ноября рейсов по маршруту Вильнюс — Дюссельдорф, выполнявшихся в рамках соглашения о совместном распределении рисков. Решение связано с начатой в США процедурой реструктуризации авиакомпании.
В свою очередь, LTOU заявила о намерении оспорить решение airBaltic в американском суде и вернуть средства, вложенные в развитие маршрута.
Авиакомпания пояснила, что открытый в 2024 году маршрут не оправдал первоначальных ожиданий. Пассажирский спрос и доходы оказались ниже показателей, предусмотренных бизнес-планом. Кроме того, расходы на выполнение рейсов, особенно затраты на топливо, превысили первоначальные прогнозы.
По оценке LTOU, процедура реструктуризации даёт авиакомпании право пересматривать свои договоры. Однако литовский оператор считает, что маршрут Вильнюс — Дюссельдорф остаётся коммерчески перспективным и экономически выгодным для обеих сторон.
Поэтому LTOU намерена отстаивать свою позицию в рамках процедуры реструктуризации в США, а при необходимости — оспорить расторжение договора и в Литве.
В LTOU подчёркивают, что маршрут Вильнюс — Дюссельдорф по-прежнему остаётся одним из стратегических приоритетов компании. В связи с этим оператор уже начал переговоры с другими авиаперевозчиками, чтобы как можно скорее восстановить прямое авиасообщение.
При этом компания не раскрывает названия авиакомпаний, участвующих в переговорах, и обсуждаемые условия сотрудничества.
«Поскольку эти переговоры включают коммерчески чувствительную и конфиденциальную информацию, мы не можем назвать конкретные авиакомпании или условия сотрудничества, которые обсуждаются в настоящее время. О конкретных результатах мы сообщим, как только договорённости будут достигнуты и утверждены», — заявили в LTOU.
Соглашение о совместном распределении рисков с airBaltic по этому маршруту было подписано в октябре 2024 года. По информации LTOU, договор был заключён сроком на 13 лет, однако его финансовые условия литовская компания не раскрыла.
Согласно данным LTOU, ожидаемые результаты выполнения рейсов до 2025 года свидетельствовали об окупаемости инвестиций и потенциале маршрута достичь предусмотренных договором целей на протяжении всего инвестиционного периода.
Между тем airBaltic утверждает, что, несмотря на предоставленное для развития маршрута время, пассажирский спрос и доходы так и не достигли ожидаемого уровня.
По данным LTOU, за указанный период по маршруту Вильнюс — Дюссельдорф было перевезено 37 тысяч пассажиров, что составляет 2,6% общего пассажиропотока между Литвой и Германией. Рейсы выполнялись два раза в неделю.
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