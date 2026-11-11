В свою очередь, LTOU заявила о намерении оспорить решение airBaltic в американском суде и вернуть средства, вложенные в развитие маршрута.

Авиакомпания пояснила, что открытый в 2024 году маршрут не оправдал первоначальных ожиданий. Пассажирский спрос и доходы оказались ниже показателей, предусмотренных бизнес-планом. Кроме того, расходы на выполнение рейсов, особенно затраты на топливо, превысили первоначальные прогнозы.

По оценке LTOU, процедура реструктуризации даёт авиакомпании право пересматривать свои договоры. Однако литовский оператор считает, что маршрут Вильнюс — Дюссельдорф остаётся коммерчески перспективным и экономически выгодным для обеих сторон.