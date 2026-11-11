В качестве одного из примеров приводится инцидент в детском саду в Эргли. Сотрудница кухни, которой поручили присматривать за детьми, использовала ремень от сумки, чтобы заставить малышей слушаться.

По словам руководителя Управления образования Мадонского края Солвиты Сержане, подтверждений физического насилия нет, однако подобные методы запугивания недопустимы. Сотрудница получила дисциплинарное взыскание, но продолжает работать в учреждении, хотя больше не контактирует с детьми. Исполняющая обязанности заведующей детским садом покинула должность.