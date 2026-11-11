За этот год Центр защиты детей получил 67 заявлений о возможном физическом или эмоциональном насилии со стороны сотрудников детских садов. По словам руководителя Службы надзора за правами детей Валентины Горбуновой, большинство жалоб касается именно физического воздействия. Речь идёт о случаях, когда детей дёргают, трясут, бьют по губам, тянут за уши или волосы. Бывали даже ситуации, когда ребёнка настолько сильно тянули за ухо, что у него начиналось кровотечение.
В качестве одного из примеров приводится инцидент в детском саду в Эргли. Сотрудница кухни, которой поручили присматривать за детьми, использовала ремень от сумки, чтобы заставить малышей слушаться.
По словам руководителя Управления образования Мадонского края Солвиты Сержане, подтверждений физического насилия нет, однако подобные методы запугивания недопустимы. Сотрудница получила дисциплинарное взыскание, но продолжает работать в учреждении, хотя больше не контактирует с детьми. Исполняющая обязанности заведующей детским садом покинула должность.
По итогам завершённых в этом году административных дел двум работникам детских садов вынесены предупреждения, ещё двое оштрафованы. Шесть дел продолжают рассматриваться.
Горбунова пояснила, что расследовать подобные случаи непросто, поскольку речь идёт о маленьких детях. Специалисты посещают детские сады, наблюдают за общением сотрудников с воспитанниками, беседуют с персоналом и родителями. При этом многие жалобы не удаётся подтвердить из-за недостатка доказательств.
Руководитель отдела дошкольных учреждений Рижской думы Ивета Нагла отметила, что некоторые работники даже не осознают, какие действия считаются насилием. Например, если воспитатель силой берёт ребёнка за руку, заставляя его что-то сделать, это уже может квалифицироваться как насилие.
В Риге большинство жалоб на сотрудников детских садов не подтверждается. При этом в столице проводятся специальные курсы, на которых персонал обучают допустимым методам воспитания и дисциплины.
Дети всё чаще жалуются на насилие со стороны сверстников
Ещё более заметно увеличивается количество жалоб на насилие между самими детьми. Если за весь прошлый год Центр защиты детей получил 100 таких жалоб, то только за первые девять месяцев нынешнего года — уже 152.
Председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага отмечает, что дети становятся более нервными и нетерпимыми друг к другу, чаще причиняют сверстникам вред как словами, так и физически.
В Риге большинство обращений, связанных с насилием в детских садах, касается именно конфликтов между детьми. При этом в Центре защиты детей подчёркивают, что рост числа жалоб не обязательно означает увеличение количества случаев насилия. Возможно, родители стали внимательнее относиться к происходящему и чаще сообщают о нарушениях.
Воспитателям не хватает поддержки, а родители оказывают давление
Одной из причин конфликтов специалисты называют нехватку персонала и перегрузку работников детских садов.
«Почему педагоги и другие взрослые сотрудники не выдерживают? С одной стороны, это перегрузка, с другой — непонимание потребностей ребёнка. А некоторые говорят, что у них просто не выдержали нервы», — пояснила Горбунова.
Серьёзной проблемой остаётся и нехватка психологов. Например, в Мадонском крае вакансию психолога объявляли шесть раз, но не получили ни одного отклика. По словам Ванаги, детским садам по всей Латвии остро не хватает вспомогательного персонала. Кроме того, сокращённые двухлетние программы педагогического образования, по её мнению, хуже готовят специалистов к работе с детьми, требующими особого подхода.
Одновременно профсоюз обращает внимание на растущее давление со стороны родителей. По словам Ванаги, воспитатели сталкиваются с постоянными жалобами, съёмкой на видео, фотографированием, оскорблениями и вмешательством в их работу. Юристы профсоюза даже изучают случаи возможной травли педагогов со стороны родителей.
В Риге немало воспитателей увольняются именно из-за отношения родителей. В Мадонском крае один педагог недавно также покинул работу под их давлением, а в одном из случаев управление образования обратилось в полицию из-за организованной родителем кампании против учителя.
Наказанные за насилие сотрудники могут продолжать работать
Изменилось и законодательство в отношении работников образовательных учреждений, наказанных за насилие. Ранее сотрудникам, получившим денежный штраф, запрещалось работать с детьми в течение трёх лет. Теперь они могут продолжать работу, но обязаны в течение шести месяцев пройти специальные курсы.
«Цель не в том, чтобы запретить человеку работать с детьми. Цель — изменить его мышление и поведение», — пояснила Горбунова.
Специалисты призывают родителей при возникновении проблем сначала обращаться к руководству детского сада. Если урегулировать ситуацию не удаётся, можно подать жалобу в Центр защиты детей, в том числе анонимно. В BAC подчёркивают, что при указании конкретного детского сада специалисты проверяют поступившую информацию.
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