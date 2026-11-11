По предварительной информации, опрокинутые предметы вернули на прежние места, а заявление по поводу случившегося в полицию не поступало. В связи с этим административное делопроизводство по данному инциденту было прекращено.

Представитель Управления коммуникации Рижского самоуправления Иева Грисле сообщила агентству LETA, что в ночь на среду дежурный патруль муниципальной полиции обнаружил на улице Барона возле перекрёстка с улицей Стабу опрокинутые контейнеры с растениями, часть которых оказалась на проезжей части.

Для обеспечения безопасности дорожного движения на месте происшествия установили направляющие дорожные столбики.