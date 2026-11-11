Около 1:30 полиция получила вызов о том, что на улице Барона агрессивно настроенный мужчина опрокидывает установленные на улице предметы — цветочные вазоны и дорожный знак.
На место происшествия прибыли сотрудники Рижской муниципальной полиции, которые вызвали Государственную полицию.
Поскольку мужчина вёл себя неадекватно, на место вызвали медиков, которые доставили его в медицинское учреждение.
По предварительной информации, опрокинутые предметы вернули на прежние места, а заявление по поводу случившегося в полицию не поступало. В связи с этим административное делопроизводство по данному инциденту было прекращено.
Представитель Управления коммуникации Рижского самоуправления Иева Грисле сообщила агентству LETA, что в ночь на среду дежурный патруль муниципальной полиции обнаружил на улице Барона возле перекрёстка с улицей Стабу опрокинутые контейнеры с растениями, часть которых оказалась на проезжей части.
Для обеспечения безопасности дорожного движения на месте происшествия установили направляющие дорожные столбики.
По словам Грисле, в течение дня ответственные сотрудники приведут в порядок место, где находились повреждённые контейнеры с растениями.
Весной, с началом вегетационного периода, озеленение планируется пересмотреть и восстановить. При этом специалисты также оценят, можно ли будет в дальнейшем использовать существующие контейнеры.
Грисле сообщила, что после начала административного процесса и признания самоуправления пострадавшей стороной вопрос о возмещении причинённого муниципалитету ущерба будет рассматриваться в установленном порядке.
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