Подключать их теперь предлагают к совместимым смартфонам и компьютерам через USB-C. Добавили микрофон и пульт на проводе, а вот заряжать наушники или соединять их по Bluetooth не потребуется. Для полного погружения в прошлое Sony даже воспроизвела оформление старой упаковки и инструкции.