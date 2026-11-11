Подключать их теперь предлагают к совместимым смартфонам и компьютерам через USB-C. Добавили микрофон и пульт на проводе, а вот заряжать наушники или соединять их по Bluetooth не потребуется. Для полного погружения в прошлое Sony даже воспроизвела оформление старой упаковки и инструкции.
Рекомендованная европейская цена — 59 евро. Версия по мотивам «Очень странных дел» обойдётся в 69 евро. Начало продаж заявлено на ноябрь: ностальгия официально получила современный разъём.
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