— Я бы сказал, что мы ее расширяем. LMT начинала как телекоммуникационный оператор национального масштаба и останется им. Однако латвийский рынок практически насыщен. Чтобы расти, развиваться и создавать новые источники дохода, необходимо искать новые направления.

Огромные возможности открывают технологические решения, использующие преимущества мобильных сетей пятого, а в будущем и шестого поколения. Причем такие разработки можно экспортировать. Если технология успешно работает в нашей сети, она может работать и в других странах.

Сегодня мы активно развиваем технологии компьютерного зрения, объединяющие искусственный интеллект и телекоммуникации, занимаемся интеграцией различных систем связи, включая спутниковую. И знаете, в чем наше преимущество? В мощных инженерных компетенциях! Многие технологические компании создают хорошие продукты, но не всегда в достаточной мере понимают возможности сетей. А мы можем разработать технологию и сразу испытать ее в собственной сети.