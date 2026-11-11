Современная часть устройства — небольшой экран для выбора Bluetooth-наушников или колонки. Управлять подключением можно поворотной ручкой, а для поклонников проводного звука оставили привычный разъём 3,5 мм. Получился гаджет для тех, кому хочется одновременно слушать музыку и смотреть, как она «крутится».
Пока P1 собирает средства на Kickstarter: готовым товаром на магазинной полке он ещё не стал. Производитель обещает начать отправку устройств в начале декабря. Записывать новые микстейпы плеер не умеет — только воспроизводить.
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