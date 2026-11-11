Современная часть устройства — небольшой экран для выбора Bluetooth-наушников или колонки. Управлять подключением можно поворотной ручкой, а для поклонников проводного звука оставили привычный разъём 3,5 мм. Получился гаджет для тех, кому хочется одновременно слушать музыку и смотреть, как она «крутится».