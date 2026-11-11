Планируется также рассмотреть заявления парламентских секретарей Виестурса Витовскиса (ОС), Ивара Аболиньша (Национальное объединение), Эдвинса Шноре (Национальное объединение) и Эдгара Путры (ОС) об отказе от депутатского вознаграждения на время исполнения обязанностей парламентского секретаря.

После начала работы 15-го Сейма перечисленные политики одновременно обладают депутатским мандатом и продолжают исполнять обязанности в уходящем правительстве. Поскольку закон разрешает получать зарплату только за одну из этих должностей, они отказываются от депутатского вознаграждения на время работы в правительстве.