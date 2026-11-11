В повестку дня включена информация об отказе премьер-министра Андриса Кулбергса («Объединенный список», ОС) от вознаграждения в Сейме на время исполнения обязанностей главы правительства. Также президиум примет решение по заявлениям министра финансов Мариса Кучинскиса (ОС), министра умного управления и регионального развития Эдгара Таварса (ОС), министра образования и науки Илзе Индриксоне (Национальное объединение), министра внутренних дел Яниса Домбравы (Национальное объединение), министра климата и энергетики Яниса Витенбергса (Национальное объединение) и министра культуры Науриса Пунтулиса (Национальное объединение).
Планируется также рассмотреть заявления парламентских секретарей Виестурса Витовскиса (ОС), Ивара Аболиньша (Национальное объединение), Эдвинса Шноре (Национальное объединение) и Эдгара Путры (ОС) об отказе от депутатского вознаграждения на время исполнения обязанностей парламентского секретаря.
После начала работы 15-го Сейма перечисленные политики одновременно обладают депутатским мандатом и продолжают исполнять обязанности в уходящем правительстве. Поскольку закон разрешает получать зарплату только за одну из этих должностей, они отказываются от депутатского вознаграждения на время работы в правительстве.
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