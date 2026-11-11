Пока картина выглядит обнадёживающе. В октябре 2026 года продукты стоили в среднем на 5,4% дешевле, чем годом ранее. Причём снижение цен затронуло практически все основные продовольственные группы, а не только товары, для которых с 1 июля была введена пониженная ставка НДС в размере 12%.
Но у этого благополучия есть неприятная оборотная сторона. Дизельное топливо за год подорожало на 38,1%, а бензин 95-й марки на 27,9%. В октябре литр дизеля стоил в среднем 2,079 евро, бензина 1,932 евро.
Дорогое топливо неизбежно увеличивает расходы сельскохозяйственных предприятий, производителей продуктов и торговых компаний. Больше приходится платить за выращивание урожая, переработку сырья, работу оборудования и доставку товаров в магазины.
Пока влияние этих расходов на конечные цены остаётся ограниченным. Однако чем дольше нефть и газ будут стоить дорого, тем сильнее давление на производителей и продавцов.
Именно поэтому Минфин считает, что в 2027 году избежать нового подорожания продовольствия, скорее всего, не удастся.
При этом общая инфляция в Латвии пока остаётся относительно стабильной. В октябре потребительские цены выросли на 0,4% по сравнению с сентябрём и на 3,1% за год. Почти половину годовой инфляции, около 45%, обеспечило подорожание топлива.
Снижение стоимости продуктов пока сдерживает общий рост цен. По расчётам министерства, без этого фактора инфляция была бы заметно выше.
Любопытно, что правительство уже пыталось облегчить положение автомобилистов, снизив с 1 октября акцизный налог на бензин и дизельное топливо. В первую неделю октября бензин действительно подешевел примерно на 7,5 цента за литр, а дизель всего на 1,2 цента.
Однако затем мировые цены на нефть вновь пошли вверх. Если в начале октября баррель Brent стоил около 100 долларов, то к концу месяца уже 115 долларов. В результате эффект от снижения акциза практически исчез.
В начале ноября ситуация несколько улучшилась. Нефть подешевела примерно до 89 долларов за баррель, что, по оценке Минфина, может благоприятно сказаться на стоимости топлива.
Но риски сохраняются. Военное противостояние в регионе Персидского залива продолжается, перемирие не достигнуто, а значит, новый скачок нефтяных цен исключать нельзя.
По прогнозу Министерства финансов, в ноябре годовая инфляция в Латвии останется около 3%, но уже с декабря может ускориться.
Таким образом, нынешнее снижение цен на продовольствие может оказаться временной передышкой. Насколько сильно подорожают продукты в 2027 году, Минфин пока не прогнозирует. Многое будет зависеть от мировых цен на нефть, газ и дальнейшего развития ситуации на Ближнем Востоке.
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