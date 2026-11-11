Пока влияние этих расходов на конечные цены остаётся ограниченным. Однако чем дольше нефть и газ будут стоить дорого, тем сильнее давление на производителей и продавцов.

Именно поэтому Минфин считает, что в 2027 году избежать нового подорожания продовольствия, скорее всего, не удастся.

При этом общая инфляция в Латвии пока остаётся относительно стабильной. В октябре потребительские цены выросли на 0,4% по сравнению с сентябрём и на 3,1% за год. Почти половину годовой инфляции, около 45%, обеспечило подорожание топлива.