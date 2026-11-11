Латвийские компании всё активнее выходят на рынки ЕС и НАТО и включаются в международные цепочки поставок. Спрос растёт на фоне укрепления оборонных возможностей Европы и увеличения долгосрочных инвестиций стран альянса.

Dual-use продукты — это технологии и решения, которые можно применять как в гражданской, так и в военной сфере (дроны, сенсоры, связь, навигация, электроника, кибербезопасность, оптика, специальные материалы и автономные системы).

Долгосрочные цели стратегии отрасли: к 2028 году оборонная промышленность должна составлять не менее 3% ВВП, а к 2036 году — не менее 5%. Точно оценить вклад отрасли пока сложно, поскольку компании работают в разных секторах экономики, а часть из них по соображениям безопасности не позиционирует себя публично как оборонные.