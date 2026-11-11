Отрасль в последние годы стала одной из самых быстрорастущих. Её развитие стимулируют растущий спрос на решения в сфере безопасности в Европе и мире, прогресс технологий и целенаправленная поддержка государства. Латвийские компании развивают беспилотники, сенсоры, системы связи, электронику, кибербезопасность, оптику, навигационные и автономные системы. Эти продукты могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях и открывают возможности для роста и экспорта.
Госсекретарь Министерства экономики Райвис Бремшмитс отметил, что безопасность Латвии начинается с собственной способности создавать и развивать технологии, а также быть значимым партнёром в международной оборонной индустрии. Развитие отрасли — это одновременно вклад в безопасность страны, экономику и создание высококвалифицированных рабочих мест.
Для поддержки роста министерство планирует помочь 89 проектам военного и dual-use назначения. Восьми крупным инвестиционным проектам предполагается выделить 92,8 млн евро в виде грантов и налоговых скидок. Эти проекты должны привлечь 374,3 млн евро инвестиций, обеспечить рост оборота на 447,5 млн евро в год и создать 679 новых хорошо оплачиваемых рабочих мест.
Латвийские компании всё активнее выходят на рынки ЕС и НАТО и включаются в международные цепочки поставок. Спрос растёт на фоне укрепления оборонных возможностей Европы и увеличения долгосрочных инвестиций стран альянса.
Dual-use продукты — это технологии и решения, которые можно применять как в гражданской, так и в военной сфере (дроны, сенсоры, связь, навигация, электроника, кибербезопасность, оптика, специальные материалы и автономные системы).
Долгосрочные цели стратегии отрасли: к 2028 году оборонная промышленность должна составлять не менее 3% ВВП, а к 2036 году — не менее 5%. Точно оценить вклад отрасли пока сложно, поскольку компании работают в разных секторах экономики, а часть из них по соображениям безопасности не позиционирует себя публично как оборонные.
В министерстве подчёркивают, что отрасль развивается, число компаний растёт, инвестиции увеличиваются, а латвийские технологические решения становятся всё более конкурентоспособными в европейском пространстве безопасности.
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