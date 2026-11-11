По словам генерала, 11 ноября следует воспринимать прежде всего как праздник победы, а не день скорби. Солдаты, погибшие в борьбе за независимость Латвии, заслуживают памяти и уважения именно как победители.
«11 ноября вовсе не день печали и траура. То, что они погибли за свободную Латвию, стало ценой победы. Именно за это солдат нужно чествовать, а не вспоминать со слезливой печалью», — подчеркнул Граубе.
Он даже предложил символически изменить название праздника, называя его не Днём Лачплесиса, а Днём Лачплесисов, то есть всех героев, сражавшихся за свободу страны.
Размышляя о современном латвийском обществе, генерал вспомнил время баррикад и восстановления независимости. Тогда, по его словам, люди были готовы жертвовать материальным благополучием ради свободы.
«Было распространено романтическое выражение: пусть в лаптях, зато свободные. Люди действительно были готовы пожертвовать своим благосостоянием ради свободы. И это не были пустые слова», — отметил он.
Сегодня, считает Граубе, обществу недостаёт той уверенности и внутренней силы, которая объединяла людей в годы Атмоды.
«Мы ведь не такие маленькие и беспомощные, чтобы нас можно было безнаказанно бить. Вспомним хотя бы легенду о трёхстах спартанцах», — заявил бывший командующий НВС.
Генерал убеждён, что война в Украине стала испытанием и для латвийского общества. Она показала, что одного символического патриотизма недостаточно. Каждый должен понимать, что конкретно он готов сделать для защиты своей страны.
Это может быть вступление в Земессардзе, участие в добровольческих организациях, подготовка к кризисным ситуациям или зачисление в резерв вооружённых сил.
При этом Граубе призвал не смешивать недовольство политиками с отношением к государству. По его словам, бюрократию и политическое руководство можно и нужно критиковать, но государство не сводится к чиновникам и правительству.
«Государство — это наша возможность жить, голосовать, говорить по-латышски, жить на своей земле, быть патриотом и делать собственный выбор», — пояснил он.
Граубе также считает ошибочным распространённое утверждение, будто Латвия является несостоявшимся государством. Он напомнил, что по уровню развития страна занимает 38-е место в мире, хотя это не отменяет необходимости критиковать ошибки властей.
Особое значение генерал придаёт поддержке семей погибших военнослужащих. Возглавляемый им фонд Namejs помогает таким семьям, ветеранам и земессаргам, оплачивает медицинские консультации и лекарства, организует летние лагеря для детей военнослужащих, в том числе украинских.
Завершая разговор, Граубе призвал встречать День Лачплесиса со светлыми чувствами и гордостью за победу.
«Нужно радоваться победе, чествуя тех, кто нам её обеспечил», — подчеркнул генерал.
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