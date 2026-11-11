«11 ноября вовсе не день печали и траура. То, что они погибли за свободную Латвию, стало ценой победы. Именно за это солдат нужно чествовать, а не вспоминать со слезливой печалью», — подчеркнул Граубе.

Он даже предложил символически изменить название праздника, называя его не Днём Лачплесиса, а Днём Лачплесисов, то есть всех героев, сражавшихся за свободу страны.