Риск пожара в холодное время года значительно возрастает. Когда температура воздуха понижается, жители активнее используют печи, камины, обогреватели и другие источники тепла. Отопительные устройства работают интенсивнее, а электрические приборы дольше остаются включенными. Одновременно повышается вероятность возгораний из-за неисправных дымоходов, перегруженной электропроводки и несоблюдения элементарных правил пожарной безопасности.
Пожар зимой особенно опасен. Огонь способен за считаные минуты охватить жилое помещение, а низкая температура осложняет эвакуацию, особенно для пожилых людей, маленьких детей и людей с ограниченными возможностями передвижения.
Показательна статистика за первые девять месяцев 2025 года: 229 пожаров были связаны с неисправностью отопительных систем или неправильной эксплуатацией отопительных приборов. Еще в 261 случае горела сажа в дымоходах жилых домов.
Стоит вспомнить и начало 2026 года, когда в Латвию пришли морозы до 20–30 градусов. В сообщении от 19 января ГПСС отмечала, что за первые 18 дней года в пожарах погибли девять человек. И хотя нынешней осенью сильных холодов еще не было, пожары, связанные с отоплением, уже происходят.
Наглядный случай произошел в Риге в сентябре: в Даугавгриве пожар уничтожил жилой дом площадью около 50 квадратных метров. Предполагаемой причиной стало возгорание в месте соединения дымохода с крышей во время подготовки камина к отопительному сезону. Еще один пожар произошел 13 октября на улице Карсавас в Риге. В двухэтажном жилом доме возле отопительного котла загорелся пол на площади около одного квадратного метра. Один человек пострадал, ему потребовалась помощь медиков.
Сезонные риски
Главная причина сезонного повышения пожарной опасности — увеличение нагрузки на системы отопления. В Латвии, где многие частные дома и сельские хозяйства отапливаются дровами, особенно важно следить за состоянием печей, каминов и дымоходов. Даже небольшая неисправность, которая долгое время не давала о себе знать, при интенсивной эксплуатации может привести к трагическим последствиям.
Одна из распространенных причин возгораний — скопление сажи в дымоходах. При длительном использовании печи или камина она накапливается на внутренних стенках трубы. Если дымоход своевременно не очищать, отложения могут воспламениться. В результате температура внутри конструкции резко повышается, а огонь может перекинуться на деревянные перекрытия, кровлю и другие элементы здания. Не менее опасны трещины в кладке печи, поврежденные дверцы топки и негерметичные соединения. Через щели могут проникать искры и горячие газы. Если поблизости находятся мебель, дрова, текстиль или другие горючие материалы, риск пожара возрастает в разы.
Особое внимание — отопительным приборам
ГПСС всякий раз перед началом отопительного сезона настоятельно рекомендует проверять состояние печей, каминов и дымоходов. Владельцам частных домов следует заранее убедиться, что отопительное оборудование исправно, кладка не имеет опасных повреждений, а дымовые каналы очищены от сажи. Важно помнить, что внешне исправная печь не всегда безопасна. Дефекты могут скрываться внутри дымохода или в местах его прохождения через перекрытия и кровлю. Если обнаружены трещины, следы перегрева, ощущается запах дыма в помещении или замечены другие подозрительные признаки, эксплуатацию оборудования необходимо прекратить до выяснения причин.
Не следует перегревать печь, сжигать в ней мусор или использовать легковоспламеняющиеся жидкости для розжига. Дрова и другие горючие материалы нужно хранить на безопасном расстоянии от топки. Горячую золу нельзя сразу выбрасывать в пластиковые контейнеры или оставлять возле деревянных построек: даже спустя некоторое время в ней могут сохраняться тлеющие угли. Особого внимания требуют бани, дачные дома и сезонные постройки. После продолжительного простоя их отопительные системы могут оказаться не в лучшем состоянии. Перед первым розжигом необходимо убедиться в исправности оборудования и отсутствии препятствий в дымовых каналах.
Электрообогреватели и неисправная проводка
В холодную погоду электрические обогреватели становятся важным источником тепла, особенно в квартирах с недостаточным отоплением и в домах, где печь не способна быстро прогреть все помещения. Однако неправильное использование таких устройств может привести к пожару. Обогреватель нельзя накрывать одеждой, одеялами или полотенцами. Не следует устанавливать его вплотную к шторам, диванам, кроватям и другим предметам, которые легко воспламеняются. Уходя из дома или ложась спать, нужно выключать обогреватели, если производитель не предусматривает возможность их безопасной работы без присмотра.
Особенно внимательно следует относиться к состоянию электропроводки в старых зданиях. Если розетка нагревается, появляется запах горелой изоляции, слышно потрескивание или заметно искрение, необходимо немедленно прекратить использование неисправного оборудования. Не стоит самостоятельно ремонтировать электропроводку, если для этого нет необходимых знаний и квалификации.
Нежелательно подключать несколько мощных приборов к одному удлинителю. При высокой нагрузке контакты могут перегреваться, а поврежденная изоляция становится потенциальным источником возгорания.
Датчик может спасти жизнь
Даже при соблюдении всех правил безопасности полностью исключить риск пожара невозможно. Поэтому важнейшим элементом защиты жилья остается автономный дымовой датчик. Он реагирует на появление дыма и подает громкий сигнал, позволяющий обнаружить возгорание на ранней стадии. В Латвии дымовые датчики обязательны во всех жилых помещениях с 1 января 2020 года. Но одного наличия устройства недостаточно — необходимо регулярно проверять его работоспособность и своевременно менять батареи. Особенно важно, чтобы датчик был установлен в местах, откуда жильцы смогут вовремя услышать сигнал и покинуть здание.
Ночью опасность возрастает, поскольку спящий человек может не почувствовать запах дыма. Звуковой сигнал датчика дает драгоценное время для эвакуации.
Если в доме живут пожилые родственники или маленькие дети, стоит заранее обсудить порядок действий при пожаре. Все члены семьи должны знать, каким путем можно покинуть здание, где находится запасной выход и как вызвать помощь. Выходы и проходы необходимо держать свободными от мебели и других вещей. Следует помнить, что дым не менее опасен, чем открытое пламя. Токсичные продукты горения способны быстро заполнить помещение и вызвать отравление. При сильном задымлении нельзя задерживаться ради спасения имущества или пытаться самостоятельно потушить большой пожар.
Если начался пожар
При обнаружении огня или сильного задымления необходимо немедленно предупредить находящихся рядом людей и оценить, насколько безопасно покинуть помещение. Если пожар быстро распространяется, главное — эвакуироваться, не рискуя жизнью ради документов, денег и других ценностей. В Латвии для вызова пожарных и спасателей следует звонить по единому номеру экстренной помощи 112. Диспетчеру нужно сообщить точный адрес происшествия, описать ситуацию и ответить на уточняющие вопросы. Если выход из помещения перекрыт огнем или дымом, не следует пытаться пробраться через опасный участок. По возможности нужно закрыть дверь, чтобы ограничить проникновение дыма, и сообщить спасателям о своем местонахождении. Пользоваться лифтом во время пожара нельзя.
Самостоятельно тушить возгорание допустимо только в том случае, если оно небольшое, человек умеет пользоваться подходящими средствами пожаротушения и у него есть свободный путь для отступления. При любой угрозе жизни главным приоритетом должна оставаться эвакуация.
Александр ФЕДОТОВ.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.