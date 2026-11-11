Пожар зимой особенно опасен. Огонь способен за считаные минуты охватить жилое помещение, а низкая температура осложняет эвакуацию, особенно для пожилых людей, маленьких детей и людей с ограниченными возможностями передвижения.

Показательна статистика за первые девять месяцев 2025 года: 229 пожаров были связаны с неисправностью отопительных систем или неправильной эксплуатацией отопительных приборов. Еще в 261 случае горела сажа в дымоходах жилых домов.