Переезд состоялся 29 октября. Первые дни Явор провёл во внутренних помещениях, привыкая к новой обстановке, а затем его выпустили в просторный уличный вольер. Теперь вместо голого бетона у него — 3000 квадратных метров с деревьями, кустами, бассейном и искусственной берлогой.
Медведь уже обследовал территорию, забрался на свою берлогу и искупался. С аппетитом тоже всё хорошо: среди предложенных угощений его особым фаворитом стал виноград.
Пока Явор осваивается под наблюдением сотрудников. В дальнейшем специалисты рассмотрят возможность познакомить его с другими медведями приюта.
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