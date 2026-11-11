Медведь уже обследовал территорию, забрался на свою берлогу и искупался. С аппетитом тоже всё хорошо: среди предложенных угощений его особым фаворитом стал виноград.

Пока Явор осваивается под наблюдением сотрудников. В дальнейшем специалисты рассмотрят возможность познакомить его с другими медведями приюта.