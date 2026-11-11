Об обнаруженной проблеме впервые сообщили 29 сентября, а 27 октября исследователи установили, что доступ к базе данных был закрыт. На момент подготовки публикации Cybernews всё ещё ожидало комментария от CSC Telecom. В публикации речь идёт об обнаружении общедоступной базы данных поставщика услуг SMS-рассылок. Это не означает, что банковские системы были взломаны или что со счетов клиентов были похищены деньги.

На сайте CSC Telecom говорится, что компания предоставляет предприятиям услуги массовой отправки SMS-сообщений и управления рассылками, включая отслеживание статуса отправленных сообщений. Это объясняет, каким образом сообщения от различных поставщиков услуг могли оказаться в одной базе данных.

В ранее опубликованных рекомендациях по безопасности SEB напоминает, что даже если звонящий располагает достоверной информацией о человеке, это ещё не означает, что ему можно доверять.