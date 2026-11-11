Исследователи обнаружили базу данных 28 сентября. В ней содержались SMS-сообщения за период с октября 2022 года по сентябрь 2026 года, причём информация обновлялась в режиме реального времени. Утечка также затронула компании и жителей Литвы и Эстонии.
Согласно исследованию Cybernews, в сообщениях Swedbank были видны номера телефонов и банковских счетов IBAN, суммы операций, получатели платежей и остатки на счетах. В сообщениях airBaltic раскрывались фамилии клиентов, номера телефонов и информация о рейсах. В базе данных также находились сообщения, связанные с латвийским номером экстренной помощи 112.
Исследователи предупреждают, что доступ к одноразовым кодам подтверждения и ссылкам для восстановления паролей в режиме реального времени потенциально мог позволить злоумышленникам захватывать учётные записи пользователей. В то же время Cybernews подчёркивает, что доказательств несанкционированного доступа к базе данных со стороны злоумышленников нет.
Об обнаруженной проблеме впервые сообщили 29 сентября, а 27 октября исследователи установили, что доступ к базе данных был закрыт. На момент подготовки публикации Cybernews всё ещё ожидало комментария от CSC Telecom. В публикации речь идёт об обнаружении общедоступной базы данных поставщика услуг SMS-рассылок. Это не означает, что банковские системы были взломаны или что со счетов клиентов были похищены деньги.
На сайте CSC Telecom говорится, что компания предоставляет предприятиям услуги массовой отправки SMS-сообщений и управления рассылками, включая отслеживание статуса отправленных сообщений. Это объясняет, каким образом сообщения от различных поставщиков услуг могли оказаться в одной базе данных.
В ранее опубликованных рекомендациях по безопасности SEB напоминает, что даже если звонящий располагает достоверной информацией о человеке, это ещё не означает, что ему можно доверять.
Нельзя раскрывать пароли и PIN-коды, а также подтверждать запросы Smart-ID, которые пользователь не инициировал самостоятельно. При возникновении сомнений следует немедленно прекратить общение и связаться с банком по его официальным каналам.
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