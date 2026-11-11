Уголовный процесс по фактам возможного совершения тяжких и особо тяжких преступлений был начат ещё 26 января этого года. В конце октября правоохранители провели обыски по местам жительства нескольких человек.

Во время обысков были обнаружены атрибуты субкультуры скинхедов — одежда, ботинки, значки, изображения и маски, а также кастеты, ножи, предметы, похожие на оружие, и другие вещи, которые предположительно могли использоваться при совершении расследуемых преступлений.

В ходе расследования установлено, что в группировку входили также дети младше 14 лет и подростки, достигшие 14-летнего возраста. Трое несовершеннолетних признаны подозреваемыми. В отношении них избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы.