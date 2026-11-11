Этот призыв прозвучал на фоне общественного резонанса, вызванного совместным расследованием Государственной полиции и VDD по делу о предполагаемом насилии и умышленных поджогах, к которым могут быть причастны участники группировки скинхедов, в том числе несовершеннолетние.
Как сообщалось ранее, 29 октября Государственная полиция совместно со Службой государственной безопасности задержала четырёх человек — троих несовершеннолетних и одного совершеннолетнего, причисляющих себя к субкультуре скинхедов.
Их подозревают в применении насилия в отношении бездомных людей, а также в умышленном повреждении чужого имущества путём поджога.
Уголовный процесс по фактам возможного совершения тяжких и особо тяжких преступлений был начат ещё 26 января этого года. В конце октября правоохранители провели обыски по местам жительства нескольких человек.
Во время обысков были обнаружены атрибуты субкультуры скинхедов — одежда, ботинки, значки, изображения и маски, а также кастеты, ножи, предметы, похожие на оружие, и другие вещи, которые предположительно могли использоваться при совершении расследуемых преступлений.
В ходе расследования установлено, что в группировку входили также дети младше 14 лет и подростки, достигшие 14-летнего возраста. Трое несовершеннолетних признаны подозреваемыми. В отношении них избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы.
Что касается ещё двух участников, которым на момент предполагаемого совершения преступлений не исполнилось 14 лет, будет рассмотрен вопрос о применении к ним принудительных мер воспитательного характера.
Расследование уголовного дела продолжается.
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