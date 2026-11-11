Во вторник Кулбергс представил журналистам план улучшения ситуации с государственным бюджетом и экономикой. Позднее в социальных сетях он выразил недовольство заголовком новости, подготовленной Латвийским общественным СМИ (LSM) на эту тему.
Премьер заявил, что новостные заголовки вводят в заблуждение, и призвал своих подписчиков в социальной сети X: «Если хочешь знать, что на самом деле происходит, из первоисточника, следи за моими ежедневными отчётами и не позволяй вводить себя в заблуждение».
Однако, как подчёркивает LŽA, призывая следить за его личными отчётами, чтобы узнать, что происходит на самом деле, премьер-министр противопоставляет собственную политическую коммуникацию независимой журналистике и безосновательно представляет свои сообщения как более достоверные.
Ассоциация обращает внимание, что в публикации в социальной сети X Кулбергс называет новостные заголовки «ошибочными, искажёнными, ложными» и обвиняет СМИ в манипулировании общественным мнением. При этом он не указывает конкретные заголовки, не объясняет, какие именно факты являются ложными, и не приводит доказательств своих обвинений.
«Подобные обвинения дискредитируют работу журналистов, не давая обществу возможности проверить их обоснованность», — считают в ассоциации.
LŽA также подчёркивает, что должность премьер-министра не делает человека истиной в последней инстанции.
В ассоциации напоминают, что политики являются заинтересованными участниками политического процесса: они защищают свои программы, решения и позиции партий, а также стремятся сохранить поддержку избирателей. Эти интересы могут совпадать с общественными, но далеко не всегда идентичны им.
Поэтому заявления политиков необходимо проверять независимо от занимаемой ими должности, подчёркивает LŽA.
В ассоциации также отмечают, что отчёты премьер-министра могут содержать полезную информацию, однако именно он сам выбирает темы, расставляет акценты и решает, о чём умолчать.
Задача журналистов — проверять документы и данные, сопоставлять обещания с реальными действиями, задавать уточняющие вопросы и раскрывать в том числе то, на чём должностные лица предпочли бы не акцентировать внимание.
LŽA ссылается на исследование проверок муниципалитетов в Бразилии, которое показало, что обнародование информации о коррупции влияло на результаты выборов должностных лиц. Причём этот эффект был заметнее в местах, где работало местное радио.
«СМИ помогают обществу требовать политической ответственности», — подчёркивают в ассоциации.
По мнению LŽA, серьёзность финансовых проблем государства лишь усиливает необходимость независимой проверки информации.
Общество должно знать, на каких расчётах основаны предложения правительства, какие существуют альтернативы и каким группам населения придётся оплачивать последствия принимаемых решений.
«СМИ не обязаны перенимать объяснения правительства или представлять предложенное им решение как единственно возможное», — говорится в заявлении ассоциации журналистов.
LŽA также предупреждает, что дискредитация независимых СМИ является тревожным сигналом для демократии.
Исследования института V-Dem показывают, что свобода слова становится одной из первых сфер, подвергающихся давлению в период ослабления демократии, а цензура СМИ является распространённым инструментом укрепления власти.
По мнению ассоциации, утверждения о том, что независимым СМИ нельзя доверять, могут способствовать созданию оправданий для ограничения их работы.
В LŽA напоминают, что в феврале 2025 года администрация президента США Дональда Трампа ограничила доступ агентства Associated Press к президентским мероприятиям из-за того, что агентство продолжало использовать название «Мексиканский залив», одновременно сообщая и о выбранном Трампом названии «Американский залив».
Трамп заявил, что ограничения будут действовать до тех пор, пока агентство не согласится с его требованием.
Это затронуло и аудиторию: журналисты лишились возможности лично наблюдать за происходящим и задавать вопросы. Таким образом, доступ к информации оказался поставлен в зависимость от готовности редакции подчиняться требованиям политика.
Ещё дальше в подавлении независимой информации, отмечает ассоциация, зашёл режим Владимира Путина в России.
После полномасштабного вторжения в Украину российские власти потребовали от СМИ использовать официальную информацию Министерства обороны, заблокировали независимые медиа и ввели уголовную ответственность за распространение сведений об армии, которые власти считают «ложными».
При этом LŽA подчёркивает, что ситуацию в Латвии нельзя приравнивать к репрессиям в России. Однако этот опыт напоминает, почему недопустимы претензии должностных лиц на право определять, что достоверной является исключительно информация, исходящая от власти.
Вместе с тем ассоциация признаёт, что СМИ тоже могут ошибаться и обязаны исправлять свои ошибки. Заголовки должны соответствовать содержанию публикаций, а журналисты — сохранять существенный контекст.
По мнению LŽA, если премьер-министр обнаружил недостоверную информацию, он должен назвать конкретную публикацию, указать на ошибку и представить проверяемые факты.
Само по себе недовольство расставленными в новости акцентами ещё не доказывает наличие манипуляции, подчёркивают в ассоциации.
LŽA призывает премьер-министра обосновать высказанные обвинения либо отозвать их, воздерживаться от огульной дискредитации СМИ и отвечать на вопросы журналистов по существу.
Общество имеет право получать независимо проверенную информацию о работе правительства. В свою очередь, глава правительства обязан отчитываться о своей деятельности, но не обладает привилегией единолично определять, что является истиной, подчёркивают в ассоциации.
Что ответил Кулбергс
В свою очередь, Кулбергс через своих представителей по связям с общественностью сообщил агентству LETA, что журналисты имеют право анализировать его высказывания, задавать критические вопросы и предлагать собственную интерпретацию. Однако и он, по его словам, имеет «право и обязанность» объяснять, что именно имел в виду и в каком контексте прозвучали его заявления.
«В своих публикациях в социальных сетях я высказал мнение о том, как были отражены мои слова. Я обратил внимание на то, что новостные заголовки не всегда полностью передают содержание публикации и порой могут создавать неполное представление о самом сообщении», — заявил политик, убеждённый в своей правоте.
Кулбергс пояснил, что призывал следить за его личными сообщениями, поскольку именно он сам может наиболее точно объяснить смысл сказанного.
В данном случае премьер-министр недоволен тем, какие акценты СМИ расставили при освещении его презентации о финансовом положении государства.
По словам Кулбергса, он хотел, чтобы внимание было сосредоточено на «общей картине ситуации», а не на «отдельных аспектах», которые, по его мнению, вызывают «ненужное беспокойство у части общества».
Ранее сообщалось, что Кулбергс заявил о намерении к 2030 году вернуть финансовое положение Латвии к уровню 2018 года.
Для этого в течение следующих четырёх лет в государственном бюджете необходимо сэкономить 2,875 миллиарда евро.
Это предполагает в том числе различные сокращения бюджетных расходов, которые, как ожидается, вызовут недовольство оппозиции.
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