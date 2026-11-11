Премьер заявил, что новостные заголовки вводят в заблуждение, и призвал своих подписчиков в социальной сети X: «Если хочешь знать, что на самом деле происходит, из первоисточника, следи за моими ежедневными отчётами и не позволяй вводить себя в заблуждение».

Однако, как подчёркивает LŽA, призывая следить за его личными отчётами, чтобы узнать, что происходит на самом деле, премьер-министр противопоставляет собственную политическую коммуникацию независимой журналистике и безосновательно представляет свои сообщения как более достоверные.