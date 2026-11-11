«Всё это может закончиться очень печальной историей, когда ключи от управления нашей страной придётся передать МВФ. […] Если мы не будем действовать сейчас, всё закончится повышением налогов и неприятными сокращениями», — заявил Кулбергс.
Однако ещё 17 июля этого года было опубликовано письмо миссии МВФ, в котором Латвии уже рекомендовали сокращать расходы и увеличивать поступления от отдельных налогов.
В частности, МВФ предлагает повысить поступления от налога на недвижимость, сократить льготы по подоходному налогу, улучшить сбор НДС, расширить налоговую базу подоходного и корпоративного налогов, а также усилить контроль за соблюдением налогового законодательства.
По оценкам фонда, в сочетании с повышением эффективности государственных расходов эти меры могли бы обеспечить бюджету дополнительные поступления в размере около 0,5% ВВП ежегодно в период с 2027 по 2031 год. Наибольший эффект ожидается от сокращения налоговых льгот.
Кроме того, МВФ рекомендует к 2029 году восстановить перечисления из первого пенсионного уровня во второй в размере 1% ВВП. Одновременно предлагается укреплять накопительные компоненты пенсионной системы за счёт сокращения издержек, повышения доходности долгосрочных инвестиций и увеличения взносов.
При этом в июльском документе МВФ отмечается, что экономика Латвии сохранила устойчивость, несмотря на ухудшение макроэкономических условий.
Тем не менее стране предстоят непростые решения. Расходы на оборону, энергетическую безопасность и поддержку стареющего населения растут, тогда как производительность труда увеличивается медленно, а доходы жителей Латвии недостаточно быстро приближаются к средним показателям еврозоны.
Для обеспечения устойчивости государственных финансов МВФ рекомендует разработать надёжную среднесрочную стратегию бюджетной консолидации, сочетающую увеличение доходов с более эффективным использованием государственных средств.
Одновременно фонд призывает развивать финансовый сектор, проводить структурные реформы для повышения производительности труда и стимулирования инвестиций, а также усилить надзор за небанковскими кредиторами на фоне роста потребительского кредитования.
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