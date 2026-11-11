По оценкам фонда, в сочетании с повышением эффективности государственных расходов эти меры могли бы обеспечить бюджету дополнительные поступления в размере около 0,5% ВВП ежегодно в период с 2027 по 2031 год. Наибольший эффект ожидается от сокращения налоговых льгот.

Кроме того, МВФ рекомендует к 2029 году восстановить перечисления из первого пенсионного уровня во второй в размере 1% ВВП. Одновременно предлагается укреплять накопительные компоненты пенсионной системы за счёт сокращения издержек, повышения доходности долгосрочных инвестиций и увеличения взносов.

При этом в июльском документе МВФ отмечается, что экономика Латвии сохранила устойчивость, несмотря на ухудшение макроэкономических условий.