Президент LPPA Иво Ошениекс утверждает, что ситуация становится критической. Перевозчики продолжают работать по долгосрочным государственным договорам, заключённым исходя из цен 2021 года. С тех пор топливо и зарплаты водителей существенно подорожали, но предусмотренная договорами оплата не соответствует реальным затратам.

«Если государство хочет сохранить региональный общественный транспорт, оно должно взять на себя ответственность за собственный заказ и обеспечить соответствующее финансирование. Своевременное выделение дополнительных средств обойдётся государству дешевле, чем ликвидация последствий кризиса», — заявил Ошениекс.