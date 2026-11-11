За девять месяцев дополнительные расходы перевозчиков на дизельное топливо достигли 3,85 миллиона евро. При этом всего за месяц розничная цена дизеля выросла с 1,554 до 2,184 евро за литр, то есть более чем на 40%. Теперь компаниям приходится ежемесячно находить дополнительно около 430 тысяч евро.
Президент LPPA Иво Ошениекс утверждает, что ситуация становится критической. Перевозчики продолжают работать по долгосрочным государственным договорам, заключённым исходя из цен 2021 года. С тех пор топливо и зарплаты водителей существенно подорожали, но предусмотренная договорами оплата не соответствует реальным затратам.
«Если государство хочет сохранить региональный общественный транспорт, оно должно взять на себя ответственность за собственный заказ и обеспечить соответствующее финансирование. Своевременное выделение дополнительных средств обойдётся государству дешевле, чем ликвидация последствий кризиса», — заявил Ошениекс.
По расчётам ассоциации, если перевозчики начнут прекращать работу, государству придётся срочно искать новых исполнителей и заключать договоры на значительно менее выгодных условиях. Стоимость услуг может вырасти на 20–30%, а дополнительные расходы бюджета превысят 19 миллионов евро ежегодно.
LPPA обвиняет Министерство сообщения в затягивании решений. По словам представителей отрасли, чиновники уже более года обещают компенсировать рост расходов, однако реальной помощи компании так и не получили.
В сентябре правительство выделило отрасли дополнительные 9,8 миллиона евро. Но перевозчики утверждают, что эти деньги лишь закрыли ранее образовавшийся недостаток финансирования и не стали компенсацией подорожания топлива.
Не решила проблему и обещанная помощь в связи с топливным кризисом на Ближнем Востоке. По утверждению ассоциации, вместо дополнительных средств предприятия получили авансовые выплаты из уже предусмотренного бюджета.
Перевозчики требуют, чтобы правительство ещё в ноябре определило порядок возмещения расходов на топливо и изменило долгосрочные договоры, предусмотрев ежегодную индексацию стоимости услуг.
Между тем Министерство сообщения уже подготовило три варианта финансирования общественного транспорта на 2027–2030 годы.
Самый жёсткий предполагает значительное сокращение автобусных маршрутов, уменьшение железнодорожных перевозок и существенное повышение тарифов. Другой вариант предусматривает сохранение маршрутной сети при повышении стоимости билетов в среднем на 10% и пересмотре льгот.
Третий вариант также предполагает подорожание билетов на 10%, но сохраняет существующие льготы. Для этого потребуется дополнительно около 15 миллионов евро ежегодно.
Проблема в том, что базовое государственное финансирование общественного транспорта с 2024 года остаётся неизменным и составляет 93,8 миллиона евро. Между тем расходы на перевозки в 2026 году оцениваются уже в 109,9 миллиона.
Перевозчики напоминают, что сентябрьская акция «День без регионального общественного транспорта», когда на сутки остановились региональные автобусы, была предупреждением властям. Теперь, утверждают они, речь идёт уже не о протестах, а о реальной угрозе прекращения работы предприятий.
Если правительство не найдёт решения, последствия почувствуют прежде всего жители регионов, для которых автобус зачастую остаётся единственным способом добраться до работы, школы, больницы или государственного учреждения.
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