По данным одного из наблюдателей, речь может идти о малом ракетном корабле проекта 21631 «Буян-М» или проекта 22800 «Каракурт». По словам наблюдателя, инцидент предположительно произошел вблизи острова Гогланд.
По данным другого военного наблюдателя, в экипаже подбитого военного корабля есть погибшие и раненые. Официального подтверждения этой информации до сих пор не поступало.
Минувшей ночью порт Усть-Луга в Ленинградской области на берегу Финского залива вновь подвергся массированной атаке украинских дронов. По сообщениям Telegram-каналов и местных жителей, в результате атаки на территории порта вспыхнул крупный пожар, а сам район остался без электричества. В порту пострадали трое рабочих, их травмы не представляют угрозы для жизни.
Усть-Луга — второй по величине порт в России и один из важнейших российских экспортных портов на Балтийском море, через который осуществляется перевалка сырой нефти, нефтепродуктов, угля и зерна.
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