По данным другого военного наблюдателя, в экипаже подбитого военного корабля есть погибшие и раненые. Официального подтверждения этой информации до сих пор не поступало.

Минувшей ночью порт Усть-Луга в Ленинградской области на берегу Финского залива вновь подвергся массированной атаке украинских дронов. По сообщениям Telegram-каналов и местных жителей, в результате атаки на территории порта вспыхнул крупный пожар, а сам район остался без электричества. В порту пострадали трое рабочих, их травмы не представляют угрозы для жизни.