Шествие возглавила мужская фольклорная группа «Vilki», за которой следовали члены и сторонники Национального объединения, школьники, родители с детьми, яунсарги, пожарные и другие участники.
Многие жители присоединялись к шествию по пути.
На Братском кладбище могилы борцов за свободу Латвии покрыты цветами и освещены свечами.
В 18:00 на кладбище началась вечерняя поверка военнослужащих. Жители также приходят сюда, чтобы почтить память павших. Многие берут с собой детей.
Как сообщалось, в среду в Риге проходят мероприятия, посвященные Дню Лачплесиса.
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