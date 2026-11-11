В 18:00 на кладбище началась вечерняя поверка военнослужащих. Жители также приходят сюда, чтобы почтить память павших. Многие берут с собой детей.

Как сообщалось, в среду в Риге проходят мероприятия, посвященные Дню Лачплесиса.