По ее словам, после появления в публичном пространстве информации о возможном сотрудничестве «Объединенного списка» с Национальным объединением никаких приглашений на встречу или других инициатив от политической силы, взявшей на себя формирование правительства, не поступало.
«Таких встреч не было, и других вопросов или каких-либо инициатив от партии, которая сейчас взяла на себя формирование правительства, тоже не было», — сказала Либиня-Эгнере.
Комментируя возможное распределение должностей руководителей комиссий Сейма, она отметила, что это решение «Объединенного списка», тесно связанное с формированием коалиции и дальнейшей работой парламента.
При этом «Новое Единство» готово работать в Сейме независимо от того, кому достанутся руководящие должности. «Мы работаем государственно, профессионально, у нас много избранных депутатов. Мы готовы работать. Мы не боремся за должности, а хотели бы переговоров о дальнейшей работе Сейма», — подчеркнула Либиня-Эгнере.
По ее словам, сейчас работа парламента, за исключением торжественных мероприятий, ограничена. Действуют президиум Сейма и временная комиссия по мандатам, этике и заявлениям, однако остальные депутаты еще не в полной мере вовлечены в повседневную работу.
Сопредседатель «Объединенного списка» Эдгарс Таварс ранее сообщил агентству ЛЕТА, что решения о руководителях комиссий Сейма могут быть приняты в начале следующей недели, поскольку они связаны с формированием нового правительства. «Объединенный список» обсудил несколько возможных кандидатов, но окончательные договоренности пока не достигнуты.
Ранее сообщалось, что кандидат в премьер-министры следующего правительства Кулбергс по-прежнему надеется, что состав нового правительства будет известен к 18 ноября и, возможно, также утвержден Сеймом.
При этом вчера после второго раунда переговоров с партиями Кулбергс не внес ясности в вопрос о составе следующей коалиции. Судя по его высказываниям в понедельник, еще ожидается продолжение переговоров с потенциальными партнерами, которое может состояться после государственных праздников.
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