При этом «Новое Единство» готово работать в Сейме независимо от того, кому достанутся руководящие должности. «Мы работаем государственно, профессионально, у нас много избранных депутатов. Мы готовы работать. Мы не боремся за должности, а хотели бы переговоров о дальнейшей работе Сейма», — подчеркнула Либиня-Эгнере.

По ее словам, сейчас работа парламента, за исключением торжественных мероприятий, ограничена. Действуют президиум Сейма и временная комиссия по мандатам, этике и заявлениям, однако остальные депутаты еще не в полной мере вовлечены в повседневную работу.

Сопредседатель «Объединенного списка» Эдгарс Таварс ранее сообщил агентству ЛЕТА, что решения о руководителях комиссий Сейма могут быть приняты в начале следующей недели, поскольку они связаны с формированием нового правительства. «Объединенный список» обсудил несколько возможных кандидатов, но окончательные договоренности пока не достигнуты.